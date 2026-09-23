ORUŽANE snage Rusije preuzele su kontrolu nad naseljima Krasni Jar i Potihonovo u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

foto: Tanjug (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Tokom noći izvedeni su udari na preduzeća vojno-industrijskog kompleksa i gorivno-energetskog kompleksa Ukrajine, logističke centre, kao i na morska plovila koja se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine.

Pored toga, pogođena su tri logistička centra u Odesi koja su raspoređivala teret vojne i dvostruke namene za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, kao i skladište komponenti za bespilotne letelice u naselju Mirnoje u Odeskoj oblasti.

Snage PVO su tokom 24 časa, prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, uništile 868 bespilotnih letelica i tri avio-bombe Oružanih snaga Ukrajine.

Oružane snage Ukrajine su, prema istom izvoru, za 24 časa izgubile 1.380 vojnika.

Putin o specijalnoj vojnoj operaciji

Svi ciljevi koji su postavljeni u okviru specijalne vojne operacije biće ostvareni, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

On je takođe rekao da Rusi veruju u pripadnike snaga koje učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji i u pobedu Rusije.

Uspesi u zoni specijalne vojne operacije

Pripadnici ruske grupacije „Sever“ isplanirali su oslobađanje naselja Mala Volčja u Harkovskoj oblasti tako da su dezorijentisali protivnika i onemogućili mu da pruži otpor, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.