KRASNI JAR, POTIHONOVO, MALA VOLČJA: Putin zagrmeo nakon što su Rusi munjevito zgazili neprijatelja u Harkovskoj oblasti
ORUŽANE snage Rusije preuzele su kontrolu nad naseljima Krasni Jar i Potihonovo u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Tokom noći izvedeni su udari na preduzeća vojno-industrijskog kompleksa i gorivno-energetskog kompleksa Ukrajine, logističke centre, kao i na morska plovila koja se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine.
Pored toga, pogođena su tri logistička centra u Odesi koja su raspoređivala teret vojne i dvostruke namene za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, kao i skladište komponenti za bespilotne letelice u naselju Mirnoje u Odeskoj oblasti.
Snage PVO su tokom 24 časa, prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, uništile 868 bespilotnih letelica i tri avio-bombe Oružanih snaga Ukrajine.
Oružane snage Ukrajine su, prema istom izvoru, za 24 časa izgubile 1.380 vojnika.
Putin o specijalnoj vojnoj operaciji
Svi ciljevi koji su postavljeni u okviru specijalne vojne operacije biće ostvareni, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.
On je takođe rekao da Rusi veruju u pripadnike snaga koje učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji i u pobedu Rusije.
Uspesi u zoni specijalne vojne operacije
Pripadnici ruske grupacije „Sever“ isplanirali su oslobađanje naselja Mala Volčja u Harkovskoj oblasti tako da su dezorijentisali protivnika i onemogućili mu da pruži otpor, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
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