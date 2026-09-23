REKORDNA izlaznost na izborima za Državnu dumu dokazala je da je Rusiju nemoguće zastrašiti, izjavio je predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin na sastanku sa članovima Vlade.

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia

- Poznato je da su pokušali da nam zasmetaju i da sabotiraju izbore, o čemu svedoče konstantni pokušaji neprijatelja da probije sisteme protivvazdušne odbrane Moskve i drugih regiona. Ali redovi na biračkim mestima pokazali su da Rusiju nije moguće zastrašiti - rekao je Putin.

Rekordna izlaznost svedoči o tome da stanovništvo podržava politički kurs vlasti usmeren na jačanje države. Prema njegovim rečima, od Vlade Rusije zavisi mnogo toga, a izbor građana je zasnovan na nadi da će ona ispuniti sve ciljeve koje pred njom stoje u najvažnijim oblastima – razvoju u i jačanju Rusije.

Zatim se obratio vojnicima u zoni Specijalne vojne operacije i poručio:

"Želim da znate da je ovo glasanje za vas. Ljudi vam veruju, veruju u našu pobedu. Veruju u vašu hrabrost, vaše herojstvo i vašu odanost domovini".

Predsednik je izrazio uverenje da će svi ciljevi postavljeni u okviru SVO biti postignuti i dodao da treba učiniti sve što je moguće kako bi se opravdalo poverenje koje je narod ukazao.

Od 18. do 20. septembra u Rusiji su održani izbori za poslanike Državne dume i sastave zakonodavnih skupština u 39 regiona. Izbori za najviše regionalne zvaničnike održani su u Mordoviji, Tuvi, Čečeniji, kao i u Belgorodskoj, Penzenskoj, Tverskoj i Uljanovskoj oblasti.

Prema podacima Centralne izborne komisije, izlaznost je iznosila 59,68 odsto. Posle prebrojanih 95,18 odsto zapisnika, Jedinstvena Rusija osvojila je 57,83 odsto glasova.

(RT Balkan)