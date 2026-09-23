"RUSIJU NIJE MOGUĆE ZASTRAŠITI" Putin otkrio šta je pokazao rekordan odziv birača
REKORDNA izlaznost na izborima za Državnu dumu dokazala je da je Rusiju nemoguće zastrašiti, izjavio je predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin na sastanku sa članovima Vlade.
- Poznato je da su pokušali da nam zasmetaju i da sabotiraju izbore, o čemu svedoče konstantni pokušaji neprijatelja da probije sisteme protivvazdušne odbrane Moskve i drugih regiona. Ali redovi na biračkim mestima pokazali su da Rusiju nije moguće zastrašiti - rekao je Putin.
Rekordna izlaznost svedoči o tome da stanovništvo podržava politički kurs vlasti usmeren na jačanje države. Prema njegovim rečima, od Vlade Rusije zavisi mnogo toga, a izbor građana je zasnovan na nadi da će ona ispuniti sve ciljeve koje pred njom stoje u najvažnijim oblastima – razvoju u i jačanju Rusije.
Zatim se obratio vojnicima u zoni Specijalne vojne operacije i poručio:
"Želim da znate da je ovo glasanje za vas. Ljudi vam veruju, veruju u našu pobedu. Veruju u vašu hrabrost, vaše herojstvo i vašu odanost domovini".
Predsednik je izrazio uverenje da će svi ciljevi postavljeni u okviru SVO biti postignuti i dodao da treba učiniti sve što je moguće kako bi se opravdalo poverenje koje je narod ukazao.
Od 18. do 20. septembra u Rusiji su održani izbori za poslanike Državne dume i sastave zakonodavnih skupština u 39 regiona. Izbori za najviše regionalne zvaničnike održani su u Mordoviji, Tuvi, Čečeniji, kao i u Belgorodskoj, Penzenskoj, Tverskoj i Uljanovskoj oblasti.
Prema podacima Centralne izborne komisije, izlaznost je iznosila 59,68 odsto. Posle prebrojanih 95,18 odsto zapisnika, Jedinstvena Rusija osvojila je 57,83 odsto glasova.
(RT Balkan)
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