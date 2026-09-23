POZNATI GLUMAC PRELOMIO, IDE NA FRONT: Potpisao ugovor i otpočeo obuku u ruskoj vojsci
GLUMAC trenutno prolazi kroz obuku. Objasnio je da časovi počinju rano ujutru, a vojnici pešače do poligona u punoj opremi.
Glumac Jurij Safarov, koji je tumačio lik narednika Fomina u TV seriji „Vojnici”, potpisao je ugovor sa Ministarstvom odbrane Rusije i trenutno prolazi obuku na poligonu u Rostovskoj oblasti.
Prema rečima Safarova, planirao je da ode u zonu Specijalne vojne operacije još prošle godine, ali su ga u tome sprečili zdravstveni problemi. Nakon oporavka, glumac je ponovo razmotrio svoju odluku. Za svoj pozivni znak odabrao je ime „Grant”.
Safarov trenutno prolazi obuku zajedno sa ostalim pripadnicima službe. Program obuhvata delovanje u malim grupama, juriše na položaje i taktičku medicinu.
„Svakog jutra, u četiri sata, u punoj borbenoj opremi pešačimo četiri kilometra do poligona za obuku. A onda se posle večere vraćamo peške”, rekao je Safarov.
Svoju odluku da potpiše ugovor povezao je, između ostalog, sa uticajem svog dede, koji je – prema rečima glumca – bio oficir kontraobaveštajne službe i službe bezbednosti, te je učestvovao u njegovom odrastanju.
„Smatram da je neprihvatljivo ostati po strani. Čovek mora psihički da odluči da izađe iz zone komfora”, rekao je glumac.
Jurij Safarov je takođe glumio u TV seriji „Karmelita: Ciganska strast” i filmovima „Na igri”, „Priča o tami”, „Generacija P” i „Vrelinom sunca 2: Poslednji otpor”.
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