PREDSEDNIK IRANA SE OBRATIO GENERALNOJ SKUPŠTINI UN: Odmah odgovorio Trampu i uputio oštru poruku SAD

PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan poručio je danas tokom obraćanja pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se njegova zemlja neće predati u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama, dodajući da Teheran ali veruje u diplomatiju i spreman je na dijalog, ali bez pretnji.

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Pezeškijan je, osvrćući se na govor američkog predsednika Donalda Trampa u utorak rekao da "on mora da zna da će otpor iranskog naroda samo porasti uprkos sankcijama, povećanom pritisku i povećanom maltretiranju.“

- Američki predsednik Donald Tramp nazvao je Irance teroristima, ali smo zapravo mi bili žrtve terorizma. Gospodin Tramp i oni koji pokušavaju da nas maltretiraju moraju da shvate da smo spremni za dijalog, diplomatiju i pregovore - bez prihvatanja jezika sile - naglasio je iranski predsednik.

Naveo je da Iran nikada nije bio agresor, nikada nije započeo rat i da je uvek pokazivao posvećenost pregovaračkom stolu i ukazao na dvostruke standarde u odnosu na Izrael.

- Nuklearno oružje je u Izraelu, ali inspektori su u Iranu. Izrael ubija, ali Iran je pod sankcijama - rekao je Pezeškijan.

Govoreći o Ormuskom moreuzu, Pezeškijan je istakao da "stalno raspoređivanje neprijateljskih flota i širenje rata neće dovesti do mira".

- Ne možemo dozvoliti nekima da imaju slobodan pristup i da steknu svoj interes od plovnog puta, a istovremeno da koriste taj plovni put da nam nametnu svoju agresiju, da nam nametnu nesigurnost, da nam zabrane pristup našim sopstvenim plovnim putevima - poručio je on.

BREAKING: US DELEGATION WALKS OUT DURING IRAN PRESIDENT'S UN SPEECH pic.twitter.com/GgQPDaOmLj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 23, 2026

Dodao je da je Iranu rat nametnut, ali da je ta zemlja dokazala da se ne plaši borbe i rata koji je odbrambene prirode.

- Dolazim iz Irana, zemlje u kojoj je naš uvaženi vrhovni vođa (ajatolah Ali Hamnei) ubijen bez ikakvog pravnog osnova ili razloga. Dolazim iz Irana gde su bombardovali školu. Vidite li ovu decu? Ona su stradala od bombi i oružja koje su koristile Sjedinjene Američke Države i Izrael. Bila su nevina, nisu počinila nikakav zločin - poručio je Pezeškijan.

On je naveo da su mete napada bile i sportske hale, univerziteti, zdravstveni centri, škole, bolnice, infrastruktura, ali i naučnici, muškarci, žene i deca, dodajući da se Iran "brani".

- Amerika i Izrael su nas napali, opremljeni najsavremenijom tehnologijom i sistemima naoružanja, ali naš narod je ostao nepokolebljiv. Da, naneli su nam udarce, ali nismo klečali niti pognuli glavu. Uzvratili smo, ali nismo gađali civilno stanovništvo - istakao je iranski predsednik.

Istakao je da je na dan njegove inauguracije 2024. ubijen general Ismail Hanije.

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- U Gazi je ubijeno više od 80.000 nevinih civila. Stotine hiljada ljudi su raseljene. Oni (SAD i Izrael) vrše genocid koristeći tehnologije koje su im na raspolaganju, a zatim druge nazivaju teroristima. Da li smo mi izvor nestabilnosti? Mi samo želimo da živimo nezavisno. Mi smo ti koji navodno izazivaju nestabilnost. Da li su oni koji sprovode terorizam i čine zločine zapravo čuvari mira i stabilnosti? Oni se nisu pridržavali nijednog međunarodnog zakona. Sa time se mi suočavamo - naveo je Pezeškijan.

Govoreći o ratu u Pojasu Gaze, Pezeškijan je ocenio da je "Palestina otovrena rana savesti međunarodne zajednice" i da "Gaza ostaje simbol neuspeha međunarodnih mehanizama da spreče stradanje civila".

Naglasio je da su uprkos više usvojenih rezolucija, nasilje i okupacija nastavljeni.

- Gaza je, uprkos neprestanim ubijanjima i razaranjima velikih razmera, ojačala veru naroda u otpor, a otpor se ne može uništiti bombama i opsadom. Naša regionalna pitanja moraju se rešavati u samom regionu, od strane zemalja tog regiona, bez pretvaranja u igračku u rukama spoljnih agresora. Nijedan odnos sa stranom silom ne sme postati sredstvo za pretnje susednim zemljama u regionu - rekao je Pezeškijan.

(Tanjug)