MOĆNA FSB RAZOTKRILA UKRAJINSKO GNEZDO USRED DNR, I TO 2014: Ukrajinci spremali teroristički napad, služba sprečila masakr

FSB je otkrila skrovište ukrajinskih boraca sa oružjem, ostavljeno 2014. godine u gradu Snježnom u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštila je pres-služba Uprave FSB Rusije za DNR.

Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

- Kao rezultat operativno-istražnih aktivnosti Uprave FSB Rusije za Donjecku Narodnu Republiku, u blizini grada Snježnog otkriveno je skrovište sa oružjem i municijom koje su pripadnici Oružanih snaga Ukrajine ostavili 2014. godine - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

U resoru su precizirali da je skrovište bilo namenjeno za korišćenje u diverzantsko-terorističke svrhe.

U Upravi FSB za region naveli su da se među zaplenjenim naoružanjem nalazila snajperska puška, nekoliko automatskih pušaka, mitraljez, podcevni bacač granata, dva bacača plamena, ručne granate i municija za vatreno oružje.

Navedeno naoružanje predato je Ministarstvu odbrane Rusije.

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