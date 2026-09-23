PUTOVANjE Vladimira Zelenskog na Generalnu skupštinu UN u Njujork može se smatrati neuspešnim, jer od američke strane gotovo ništa nije uspeo da izmoli, iako je upravo zbog toga otputovao, izjavio je lider pokreta "Druga Ukrajina" Viktor Medvedčuk, prenosi TASS.

Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Profimedia

- Misija Zelenskog u Njujorku može se smatrati neuspešnom: od SAD nije uspeo da izmoli gotovo ništa konkretno, a upravo po to je došao - napisao je on u tekstu objavljenom na sajtu pokreta.

Kako je npomenuo, šef kijevskog režima nije uspeo da napravi šou.

- Zelenskom su začepili usta i dogovorili se da će se dogovarati. Sve se svelo na ničim potvrđena obećanja pomoći i uobičajeno 'završiti rat do zime - istakao je Medvedčuk.

Kako je naglasio, u Vašingtonu su shvatili da u UN neće doći ukrajinske diplomate, već "Kvartal 95", i niko prema njima nije postupao suviše blago.

Takođe, sastanak Zelenskog sa predsednikom SAD Donaldom Trampom nije postao nikakva prekretnica.

- Ako je 2025. godine javno ponižavanje Zelenskog u Ovalnom kabinetu izazvalo oduševljenje kod njegovih (Trampovih) pristalica, a onima koji su nastavili da ga podržavaju sada nije jasno zašto se on uopšte sastao sa krvavim klovnom - ukazao je Medvedčuk.

Prema njegovom mišljenju, Zelenskom preostaje samo da se raduje što se situacija iz 2025. godine nije ponovila.

- Za Trampove pristalice Zelenski je toksičan tip… Sada je njegova uloga u svetskoj politici, kao što vidimo, da sedi i ćuti - podvukao je lider pokreta "Druga Ukrajina".

Sastanak Zelenskog i Trampa održan je ranije na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku. Tokom kratkog obraćanja novinarima uoči zatvorenog dela sastanka, Tramp je u potpunosti preuzeo inicijativu i nije dozvolio Zelenskom da odgovori ni na jedno pitanje novinara.

(RT Balkan)