POČEO SASTANAK RUBIJA I LAVROVA NA MARGINAMA GS UN: Ruski ministar želi da čuje stav Vašingtona o Ukrajini
AMERIČKI državni sekretar Mark Rubio i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov započeli su danas sastanak na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, javljaju svetki mediiji.
Kako prenose RIA Novosti, sastanak sa Rubiom otvara radni program ruskog ministra na marginama Generalne debate na zasedanju Generalne skupštine UN.
Lavrov, koji je juče doputovao u SAD, ranije je izjavio da će tokom susreta sa Rubiom želeti da čuje stav Vašingtona o Ukrajini i posredničkim naporima.
(Tanjug)
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