Svet

POČEO SASTANAK RUBIJA I LAVROVA NA MARGINAMA GS UN: Ruski ministar želi da čuje stav Vašingtona o Ukrajini

В.Н.

23. 09. 2026. u 16:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI državni sekretar Mark Rubio i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov započeli su danas sastanak na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, javljaju svetki mediiji.

ПОЧЕО САСТАНАК РУБИЈА И ЛАВРОВА НА МАРГИНАМА ГС УН: Руски министар жели да чује став Вашингтона о Украјини

Foto: Tanjug/AP/Maxim Shipenkov

Kako prenose RIA Novosti, sastanak sa Rubiom otvara radni program ruskog ministra na marginama Generalne debate na zasedanju Generalne skupštine UN.

Lavrov, koji je juče doputovao u SAD, ranije je izjavio da će tokom susreta sa Rubiom želeti da čuje stav Vašingtona o Ukrajini i posredničkim naporima.

Lavrov i Rubio poslednji put su se sastali u julu u Manili.
 

(Tanjug)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru