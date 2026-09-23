RUSIJA JE FINANSIJSKI SUVERENA Putin: Digitalna rublja – punopravni instrument plaćanja u Rusiji
DIGITALNA rublja je od 1. septembra postala punopravni instrument plaćanja u ruskom finansijskom sistemu, objavio je ruski predsednik Vladimir Putin.
Ruski lider je na sastanku sa članovima ruske vlade putem video konferencije zamolio Elviru Nabiulinu, guvernera Banke Rusije i ministra finansija Antona Siluanova da detaljnije objasne mogućnosti novog instrumenta plaćanja.
Nakon lansiranja digitalne rublje, Rusija poseduje sve komponente finansijskog suvereniteta, potvrdila je Nabiulina.
Ona je istakla da je lansiranje digitalne rublje prošlo po planu.
-Ovo je događaj za koji smo se pažljivo pripremali. Građani i preduzeća sada imaju novi, dodatni alat za plaćanja i transakcije. I, u suštini, naša zemlja sada poseduje sve komponente nacionalne platne infrastrukture: sopstvenu platnu karticu, sopstveni sistem brzih plaćanja, sopstveni sistem finansijskih poruka, a sada - i digitalnu valutu Centralne banke. To su sve komponente finansijskog suvereniteta zemlje, obrazložila je Nabiulina.
Trenutno je 36 ruskih banaka povezano na platformu digitalne rublje, naglasila je ona.
Digitalna rublja je projekat koji ispunjava najviše bezbednosne standarde, dodala je Nabiulina.
Naglasila je da je Rusija jedna od retkih zemalja koja poseduje sve komponente nacionalne platne infrastrukture.
Digitalna rublja je novi oblik nacionalne valute. Od 1. septembra, digitalni novčanici se mogu otvoriti putem mobilnih aplikacija velikih banaka.
sputnikportal.rs
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