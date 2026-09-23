RIMSKI RABIN DI SENJI KRITIKUJE VATIKAN: „Dijalog je težak bez Izraela“

GLAVNI rabin Rima, Rikardo Di Senji, upire prstom u Vatikan posle objavljivanja dokumenta „Put nade“ o međuverskom dijalogu, koji su zajednički sastavili tri dikasterija Svete stolice. Di Senji tvrdi da dokument izostavlja pominjanje jevrejskog identiteta i reči „Izrael“.

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Za Di Senjija, vatikanski dokument sadrži neke pozitivne odlomke: potvrdu Isusovog jevrejstva i neopizivog zaveta Jevreja sa Bogom, ali neke kritične tačke ostaju, uključujući da je „Hrist jedini otkupitelj“. Prema Di Senjiju, ovo je „stara tema unutrašnje debate unutar hrišćanstva, povezana sa dijalogm, koja je teološki mogla biti rešena na drugačiji način“ i ističe da su u prošlosti hrišćani doživljavali „pritisak ka obraćenju, što bi potpuno potkopalo dobre namere dijaloga. Ovja pritisak, barem u zvaničnim dokumentima, izgleda da ne postoji, ali sudeći po nekim znacima, čini se da nikada nije potpuno prestao“.

Međutim, najopštrija kritika glavnog rabina odnosi se na izostavljanje reči „Izrael“: „Jevrejska stvarnost ima drevno ime, Izrael, i zapanjujuće je da se u ovom dokumentu, osim jednog pominjanja 'Izraelaca', ovo ime nikada ne pojavljuje“.

-Zašto za uzdržanost, pita se Di Senji koji optužuje: „Nedostaje volja da se razume identitet drugog, sa njegovim problemima i teškoćama“ i stoga se „željeni put nade teško kreće“.