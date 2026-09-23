RUTE OTKRIO ŠTA SE KRIJE IZA ČLANA 5 NATO: "Namerno je nejasno formulisan"

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas da je član 5 Alijanske namerno neprecizno formulisan, tako da članice NATO-a neće precizno saopštavati kada je aktiviran, a kada nije, kako protivnicima ne bi otkrivao više informacija nego što je neophodno.

Foto: AP Photo/Hussein Malla

On je na skupu koji je u Ajovi organizovao Čikaški savet za globalna pitanja, zajedno sa američkim ambasadorom pri NATO-u Metjuom Vitakerom rekao da evropske članice Alijanse moraju da preuzmu veći deo odgovornosti za konvencionalnu odbranu Evrope, ocenivši da Sjedinjene Američke Države ne mogu same da odgovore na bezbednosne izazove u Evropi i Indo-Pacifiku.

Rute je kazao da NATO mora da bude spreman za istovremene izazove na evroatlantskom i indo-pacifičkom području i da povećanje evropskih izdvajanja za odbranu ne znači povlačenje SAD iz evropske bezbednosti, već ravnomerniju raspodelu odgovornosti, objavljeno je na sajtu NATO-a.

On je ocenio da je ruska pretnja po teritoriju NATO-a dugoročna i ukazao na poslednje hibridne napade i incidente sa dronovima.

Rute je pozvao evropske saveznike da ostanu mirni, nastave da ulažu u odbranu i nastave podršku Ukrajini, ocenivši da Moskva pokušava da izazove strah i podele među evropskim zemljama kako bi smanjila njihovu podršku Kijevu.

Govoreći o novom cilju NATO-a da saveznice izdvajaju ukupno pet odsto BDP-a za odbranu i odbrambene potrebe, Rute je rekao da je taj cilj zasnovan na proceni vojnih sposobnosti koje su potrebne za kolektivnu odbranu.

Od ukupnih pet odsto, između 3,4 i 3,6 odsto trebalo bi da bude namenjeno osnovnim izdacima za odbranu, a 1,5 odsto odbrambenim ulaganjima poput infrastrukture, otpornosti društva i odbrambene industrije.

Rute je istakao da Evropa i Kanada već izdvajaju dodatna sredstva za nabavku američke vojne opreme koja se isporučuje Ukrajini i izrazio uverenje da će podrška Kijevu biti nastavljena.

Prema njegovim rečima, evropske zemlje i Kanada do sada su prikupile 10 milijardi dolara za kupovinu američke vojne opreme namenjene Ukrajini.

Posebno je govorio o značaju Arktika i Grenlanda za bezbednost NATO-a, navodeći da su Rusija i Kina sve aktivnije na krajnjem severu.

Rute je ocenio da je pokretanje NATO misije "Arktička straža" i dogovor o Grenlandu znak jačanja zajedničke odbrane tog područja.

Rute je rekao i da NATO mora da prilagodi svoju odbrambenu industriju iskustvima iz rata u Ukrajini, posebno kada je reč o bespilotnim letelicama i sistemima za borbu protiv njih.

Prema njegovim rečima, zbog brzog razvoja tehnologije nije dovoljno skladištiti velike količine dronova, već je potrebno obezbediti kapacitete za njihovu proizvodnju i brzo prilagođavanje novim tehnologijama.

On je naglasio da NATO ostaje odbrambeni savez i da neće tražiti sukob sa Rusijom, ali da bi, ukoliko bi Moskva primorala Alijansu da odgovori na napad, NATO imao i druga konvencionalna sredstva kojima bi mogao da odgovori.

(Tanjug)