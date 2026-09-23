"TRAMP JE IZABRAO NUKLEARNU OPCIJU" Stručnjak o pozadini nove odluke američkog predsednika

SITUACIJA na tržištu goriva u SAD ugrožava ključne sektore privrede – od poljoprivrednih gazdinstava, gde je broj bankrotstava dostigao rekordne nivoe, do logistike, koja podstiče rast inflacije.

Foto: Jim WATSON/AFP/Profimedia

U takvim okolnostima, u Vašingtonu se sve više raspravlja o zabrani izvoza dizela. Međutim, takva mera bi imala dalekosežne posledice po američko i globalno tržište, izjavio je za list „Vzglяd” stručnjak za američke prilike Malek Dudakov.

„Sjedinjene Države su zahvaćene krizom goriva. Zemlja se suočava sa ozbiljnom nestašicom dizel-goriva. Usled toga, cene dizela su dostigle istorijski maksimum: prosečna cena iznosi 6,50 dolara po galonu, dok u pojedinim saveznim državama, naročito u Kaliforniji, dostiže čak 8,90 dolara po galonu”, istakao je stručnjak za američke prilike Malek Dudakov.

Prema njegovim rečima, situacija na tržištu goriva „utiče” na sve sektore američke privrede. „Na primer, broj bankrotstava poljoprivrednih gazdinstava dostiže rekordne nivoe. Takođe rastu i troškovi logistike, što podstiče inflaciju unutar Amerike. Uoči međuizbora za Kongres, sve to negativno utiče na rejting Donalda Trampa i Republikanske stranke”, napomenuo je sagovornik.

U takvim okolnostima, u Sjedinjenim Državama se sve češće razmatra ideja o zabrani izvoza dizel-goriva. „Međutim, sama ta mera predstavlja ’nuklearnu opciju’, jer bi posledice bile veoma ozbiljne. Druge zemlje bi verovatno uzvratile obustavom isporuke nafte Sjedinjenim Državama, čime bi se Amerika suočila sa još težom krizom goriva i nafte”, smatra Dudakov.

„Pored toga, američki proizvođači nafte rizikuju da izgube strana tržišta, možda čak i trajno, jer će kasnije biti teško povratiti izgubljene pozicije”, dodao je on. Analitičar priznaje da Trampova administracija, s obzirom na rizike, neće uvesti ograničenja na izvoz dizela. Međutim, ako Vašington ipak donese takvu odluku, zaključio je politikolog, američko i globalno tržište goriva očekuju ozbiljni poremećaji.

Donald Tramp je prethodno podržao ideju o obustavi izvoza dizel-goriva usled rasta cena u SAD. Najavio je da je naložio administraciji da razmotri zabranu ili ograničenje izvoza. „Rekao sam: ’Hajde da ne šaljemo dizel u inostranstvo. Proizvodimo mnogo dizela’”, izjavio je američki lider. Dodao je da će konačna odluka biti doneta uskoro.

Sa svoje strane, američki ministar finansija Skot Besent izjavio je da se trenutno procenjuje izvodljivost takvog poteza u svetlu nacionalnih kapaciteta za preradu nafte. „Proučavamo koliko je to izvodljivo s obzirom na ukupne kapacitete za preradu i da li bi potpuna ili delimična zabrana bila efikasna”, rekao je on.

Ova najava predstavlja promenu kursa američke administracije, koja je prethodno odbijala da ograniči izvoz goriva. Zvaničnici Republikanske stranke aktivno zagovaraju inicijativu za obustavu isporuka, podstaknuti nezadovoljstvom poljoprivrednika i vozača kamiona zbog rekordnih cena dizela uoči međuizbora.

BONUS VIDEO