NOVI DETALJI ZLOČINA KOJI JE UZDRMAO TURSKU: Dečak koji je pucao u učenike rekao rođaku šta će da uradi, u sobi mu našli jezive stvari

U ISTRAZI oružanog napada u blizini srednje škole "Indži Uzmez" u okrugu Turgutlu u Manisi, u kojem je povređeno više učenika, privedeno je devet osoba, uključujući osumnjičenog za napad, objavila je danas agencija Anadolija.

Foto: Printskrin/IKs/0xMarioNawfal @MarioNawfal

Prema informacijama do kojih je došao dopisnik AA, osumnjičeni je tokom napada ispalio tri metka sa položaja udaljenih oko 80, 90 i 110 metara od škole.

Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni oko mesec dana pre napada vežbao gađanje puškom svoje bake, a da je municiju kupio u prodavnici lovačke opreme za 600 turskih lira koje mu je dala baka.

Među privedenima su roditelji osumnjičenog, baka i deda, pojedini rođaci i vlasnik prodavnice lovačke opreme u kojoj je kupljena municija.

Osumnjičeni je pre napada resetovao mobilni telefon, a njegovi digitalni uređaji trenutno su predmet tehničke istrage radi pokušaja obnavljanja podataka.

Takođe je utvrđeno da je jednom rođaku pre napada rekao da će izvesti takav napad, ali njegove reči nisu shvaćene ozbiljno.

Prema rezultatima istrage, osumnjičeni je prošle godine pohađao deveti razred otvorene srednje škole, ali ga nije završio. Ove godine se upisao u redovnu školu, ali je nastavu pohađao samo nekoliko puta.

Tokom pretresa njegove kuće u sobi su pronađeni simboli svastike i beleške o različitim političkim i ideološkim pokretima.

U njegovoj beležnici pronađeni su i tekstovi nalik manifestima u kojima je iznosio stavove o politici, ekonomiji i društvenim pitanjima.

Istraga ispituje da li su na njega uticali individualna radikalizacija, nihilizam i različite ideološke struje.

Kancelarija guvernera Manise saopštila je da se zdravstveno stanje povređenih učenika prati.

Šestoro učenika sa lakšim povredama, koji se leče u Državnoj bolnici Turgutlu, trebalo bi da danas budu pušteni.

Još troje učenika koji se leče u Manisi je svesno i njihovo lečenje se nastavlja na odeljenju intenzivne nege.

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