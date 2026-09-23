LAVROV UPOZORIO: Vojno-biološke aktivnosti niza zemalja pokreću ozbiljna pitanja
VOJNO-biološke aktivnosti niza zemalja van njihovih nacionalnih teritorija pokreću ozbiljna pitanja, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na seminaru o nacionalnoj primeni Konvencije o zabrani biološkog i hemijskog oružja.
Konvencija o biološkom i hemijskom oružju postala je prvi pravno obavezujući međunarodni instrument kojim se zabranjuje čitava kategorija oružja za masovno uništenje, podsetio je ministar.
- Međutim, čak i pola veka kasnije, pitanje biološke bezbednosti nije izgubilo ništa od svoje aktuelnosti. Među faktorima rizika su prekogranična priroda bioloških pretnji, potencijalna zloupotreba biotehnologije i moguća upotreba bioloških agenasa i toksina kao terorističkog oružja - naglasio je Lavrov.
Prema njegovim rečima, ozbiljno pitanje u vezi sa poštovanjem Konvencije pokreće vojno-biološka aktivnost pojedinih država van njihove nacionalne teritorije - pod izgovorom saradnje u preventivne ili druge miroljubive svrhe.
S tim u vezi, napori da se univerzalizuju i ojačaju režimi Konvencije o biološkom oružju potrebni su više nego ikada, naglasio je Lavrov.
Rusija kao ključne prioritete u ovoj oblasti smatra izradu univerzalnog, pravno obavezujućeg i nediskriminatornog protokola uz konvenciju sa efikasnim mehanizmom za verifikaciju, kao i strogo ispunjavanje obaveza iz sporazuma od strane država-učesnica na nacionalnom nivou, istakao je ministar.
- Zalažemo se za stvaranje, u okviru Konvencije, sistema za procenu naučno-tehnološkog napretka u biološkoj sferi i kontrole odgovarajućih istraživanja - zaključio je Lavrov.
(Sputnjik)
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