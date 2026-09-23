Svet

ZELENSKI DOŠ'O PO PARE, URSULA POSTAVILA USLOV: Nema nove tranše bez rezultata

P. Đurđević

23. 09. 2026. u 10:59

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PREDSTAVNICI Evropske unije poručili su Kijevu da žele da vide napredak u usvajanju novih zakona za borbu protiv sive ekonomije, povećanje poreskih prihoda i usklađivanje sa zakonodavstvom EU pre nego što se isplati sledeća tranša.

ЗЕЛЕНСКИ ДОШО ПО ПАРЕ, УРСУЛА ПОСТАВИЛА УСЛОВ: Нема нове транше без резултата

Foto: AI generated/ChatGPT

Ukrajina se obratila saveznicima sa molbom da pomognu u pokrivanju rupe u budžetu od oko 26 milijardi evra, kao i da EU ubrza odobravanje kredita od 90 milijardi evra. Ta sredstva namenjena su tome da Ukrajina izdrži do kraja naredne godine.

Pored toga, ukrajinska strana požalila se na nedostatak sredstava protivvazdušne odbrane zbog predstojeće zime.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje problema, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju „igru s vatrom“. Kremlj je saopštio da je naoružavanje Ukrajine kontraproduktivno za pregovore i da će imati negativan efekat.

(Sputnjik)

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