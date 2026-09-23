SNAGA i domet raketnog sistema omogućavaju uništavanje utvrđenja, vatrenih položaja i objekata duboko u odbrani protivnika

TRC Zvezda printskrin

Ruski artiljerci iz sastava grupe snaga „Centar” trenutno pružaju direktnu podršku napredovanju naših jurišnih snaga u sektoru Dobropolja. Pripadnici neprijateljskih formacija povlače se ka šumskim pojasevima u predgrađima i susednim selima, postajući tako mete za posade višecevnih raketnih sistema (VRS) „Uragan”.

Pored samog sistema „Uragan”, na vatrenom položaju nalazi se i vozilo mobilne vatrene grupe sa vojnicima koji štite „Uragan” u svim fazama delovanja: od izlaska iz skloništa do povratka u zaštićeni položaj (kaponir). Manevrisanje borbenim vozilom predstavlja najteži i ključni deo svakog zadatka.

Snaga i domet sistema „Uragan” omogućavaju uništavanje utvrđenja, vatrenih položaja i ciljeva duboko u neprijateljskoj odbrani, uključujući i pozadinske zone gde neprijatelj trenutno pokušava da organizuje snabdevanje i vatrenu podršku svojim snagama.

Budući da se sistem „Uragan” odlikuje velikom zonom dejstva i snažnom razornom moći, artiljerijske posade se retko angažuju radi svega nekoliko hitaca. One deluju protiv veoma velikih, složenih ili strateški važnih ciljeva.

Čak i kada su izložene neposrednoj opasnosti od napada, posade nastavljaju da rade prema oprobanoj strategiji: ili skrivaju vozilo ili obaraju neprijateljsku bespilotnu letelicu. Još jedan zahtevan korak predstavlja punjenje borbenog vozila.

„Punjenje se vrši na skrivenoj lokaciji jer taj proces dugo traje. Potrebno je 15 minuta, tokom kojih se ipak nadzire vazdušni prostor i okolina, a obezbeđenje je u potpunosti postavljeno”, objasnio je komandir odeljenja Ivan Grobov.

Municiju doprema transportno-punjačko vozilo. Ono prilazi sistemu „Uragan”, nakon čega posada naizmenično ubacuje rakete u lansere. Vojnici zaduženi za dopremanje raketa do vatrenih položaja takođe se izlažu velikim rizicima. Gotovo nijedna vožnja ne protiče bez problema; ponekad moraju da se brane od bespilotnih letelica dok su u pokretu.

Artiljerijske posade često izvršavaju borbene zadatke. Ponekad vozač praktično upravlja vozilom oslanjajući se na osećaj – u mraku ili gustoj magli. Rad u takvim uslovima moguć je samo ako postoji pouzdanost da sistem „Uragan” neće otkazati. Kao i svaka druga tehnika, i ovaj sistem zahteva pažljivo održavanje.

„Ako se pokvari negde na terenu, neće biti vremena za popravku. Niko nam neće priteći u pomoć, a iznad nas stalno lete neprijateljske letelice”, objasnio je vozač-mehaničar Anatolij Jarlikov.

Artiljerci grupe snaga „Centar” desetinama puta dnevno rizikuju svoje živote, ali nastavljaju da uništavaju položaje ukrajinskih militanata, osujećujući sve pokušaje neprijatelja da zaustavi našu ofanzivu i odloži slom celokupnog odbrambenog sistema Oružanih snaga Ukrajine na pravcu ka Dobropolju.

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