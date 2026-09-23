RUBIO TVRDI: "Znamo kako će se rat u Ukrajini završiti"
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio u intervjuu za radio WABC da rat u Ukrajini nije dobar ni za jednu stranu, kao i da Vašington zna kako će se on završiti.
Stoga je, kako je dodao, sasvim logično zaustaviti ga.
- Ali, nažalost, u spoljnoj politici i u ovakvim pitanjima, ono što je logično nije uvek ono što se zaista i desi - istakao je Rubio.
Prema njegovim rečima, predsednik SAD Donald Tramp je rekao da će Amerika "nastaviti da deluje".
- Tako da, gde god postoji prilika da napravimo pomak i premostimo jaz između ove dve strane, predsednik će biti spreman da to učini. I nastavićemo da pokušavamo da to postignemo - dodao je Rubio.
Američki državni sekretar je takođe rekao da se rat Rusije protiv Ukrajine neće završiti vojnom pobedom nijedne od strana, već pregovorima:
- Neće se završiti nekom ubedljivom vojnom pobedom jedne ili druge strane. Završiće se pregovaračkim sporazumom. I što se to pre dogodi, manje će ljudi stradati i biće manje razaranja, piše Ukrainska pravda.
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