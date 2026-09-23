ZELENSKI JOŠ JEDNOM ZAKUKAO: Imamo obaveštajne podatke, Rusija sprema novi napad

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da postoje obaveštajni podaci prema kojima Rusija priprema novi masovni napad na Ukrajinu i rekao da Kijev sa saveznicima radi na obezbeđivanju novih sistema protivvazdušne odbrane.

Foto: Tanjug (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

- Trenutno postoje obaveštajni podaci da Rusija priprema novi masovni napad na Ukrajinu - napisao je Zelenski na Telegramu, nakon sastanka sa britanskim premijerom Endijem Bernamom na marginama Generalne skupštine UN, preneo je Rojters.

Zelenski je rekao da ne može biti govora o ublažavanju sankcija Rusiji dok Ukrajinci svakodnevno žive pod pretnjom raketnih i napada dronovima.

Zelenski je tokom boravka u Njujorku razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o naporima za okončanje rata, uključujući mogući bilateralni prekid napada na energetske ciljeve.

Ruske snage sporo napreduju kroz oblast Donjecka na istoku Ukrajine, dok se linija fronta, prema navodima Rojtersa, već mesecima nije značajnije promenila. Ukrajinske snage izvode vazdušne napade na ruske ciljeve, uglavnom u naftnoj industriji, na udaljenosti do 3.000 kilometara od ukrajinske granice.

Zelenski je u intervjuu za "Volstrit džornal" rekao da ruski predsednik Vladimir Putin trenutno ni ne pobeđuje ni ne gubi rat, ali da ne oseća potrebu da vodi direktne pregovore o okončanju sukoba.

- Situacija na bojnom polju nije povoljna za Putina. On ne pobeđuje, to je tačno. Ali ni ne gubi, što je takođe tačno, jer za njega ljudski gubici ne predstavljaju poraz... On ne oseća da mora da stane - rekao je Zelenski.

(Tanjug)

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