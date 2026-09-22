"POSLAĆU IH U PAKAO"Tramp iz UN uputio najžešću pretnju Iranu do sada

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas, tokom Generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine UN, da je Iran bio najveći nasilnik na Bliskom istoku, ali da to više nije, i poručio da Sjedinjene Američke Države nikada neće dozvoliti Iranu da dođe do nuklearnog naoružanja.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Zapretio je da će "uništiti Iran i poslati Irance u pakao" ako režim u Teheranu ne kapitulira i ne postigne sporazum sa SAD.

- Fanatični iranski režim već 51 godinu vlada putem krvoprolića i masovnih ubistava, šireći smrt, pokolj i haos širom Bliskog istoka i šire- ocenio je Tramp tokom obraćanja pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.

On je rekao da je Iranu ponudio punu ekonomsku saradnju u zamenu za okončanje njihovog nuklearnog programa i podrške terorizmu.

- Ali oni su odbili. To je bila velika greška - istakao je Tramp.

Govorio je o nizu američkih napada i pokušaja da se pregovara sa Iranom, ali i istakao da je Iran nastavio da gomila ogromne zalihe raketa i dronova.- Takođe su napravili raketu sposobnu da pogodi Evropu i veoma su se time ponosili. Nadam se da su Evropljani to shvatili. Cilj Irana bio je da, zaštićen štitom od konvencionalnih balističkih raketa, dovrši svoju grozničavu trku ka nuklearnoj bombi. Da su u tome uspeli, taj opaki režim bi mogao slobodno da širi teror i smrt u nedogled,znajući da bi svaki pokušaj njihovog zaustavljanja naišao na arsenal za nuklearno uništenje - ukazao je Tramp.

Prema njegovim rečima, u okviru operacije "Epski bes" potopljeno je "svih 159" brodova iranske mornarice.

- Njihovo ratno vazduhoplovstvo je uništeno, radari su uništeni, protivvazdušna opremaje uništena, a kapaciteti za proizvodnju raketa i dronova gotovo su nestali. Njihova ekonomija je uništena. Jedina stvar koja nije nestala jeste inflacija, koja razara njihovu zemlju i sada prelazi 300 odsto. Pa ipak, čak i nakon što smo pristali na primirje radi nuklearnih pregovora, Iran ga je odmah prekršio drskim terorističkim aktima protiv civilnih brodova drugih zemalja - istakao je Tramp.

On je izrazio zahvalnost Savetu bezbednosti UN što je usvojio rezoluciju kojom se osuđuju napadi Irana na komercijalne brodove.

- Sada moramo biti podjednako ujedinjeni u održavanju pritiska. Mornarica SAD je nedavno sprovela više od milijardu barela nafte kroz Ormuski moreuz, a nafta sada teče u većim količinama nego u bilo kom trenutku od početka rata. Svakog dana i svake noći izvodimo 22, 25, 30, 32, pa i 37 brodova - rekao je Tramp.

Istakao je da, međutim, pred sobom ima veliku odluku.

- Da li sklopiti sporazum sa Iranom koji bi im omogućio da se obnove i izgrade daleko moćniju zemlju nego što je ikada ranije bila? Možda jednu od najvećih na Bliskom istoku, ili čak u svetu. Ili da uništim Islamsku Republiku, i to brzo, ne dajući im više nikad šansu da ubijaju i uništavaju ljude i zemlje? Da li da ih oteram u pakao, bez ikakve šanse za opstanak i bez ikakve nade u buduću veličinu ili opstanak generacija? Ipak, verujem da ćemo postići dogovor odmah nakon izbora, jer im se ne isplati da to ne učine. Čekaju da vide kakav ću rezultat postići na izborima na sredini mandata - rekao je on.

Naveo i da ne smatra da probleme treba pustiti da se pogoršavaju, jer onda njihovo rešavanje postaje još teže.

- Zato, dok su drugi pričali, ja sam delovao. Dok su drugi govorili o miru, ja sam mir stvarao. Dok su drugi ignorisali pretnje, ja sam se sa njima suočavao. Dok su drugi pričali o hrabrosti, Amerika ju je pokazala - poručio je Tramp.

SAD su se vratile i snažnije su nego ikad

Govororeći o svojo zemlji Tramp je izjavio je da su se Sjedinjene Američke Države "vratile" i da su snažnije nego ikada ranije.

- Zavide nam na ekonomiji, vojska je najmoćnija na svetu, tehnologija je najbolja, i vodimo u gotovo svim oblastima. Naše gorivo napaja planetu. Našoj zemlji ide bolje nego ikada, budućnost je svetla", rekao je Tramp u svom govoru na Generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine UN.

Prema njegovim rečima, više Amerikanaca je danas zaposleno nego ikada, a siromaštvo među građanima SAD, uključujući Afroamerikance i Hispanoamerikance, je na istorijskom minimumu.

- Moja adminsitaracija radi na svim nepotrebnim propisima. Snizili smo poreze i više imamo investicija nego bilo koja zemlja u istoriji - rekao je Tramp.

On je izjavio da "ne veruje u to da se problemima treba dozvoliti da se pogoršaju", pošto ih je tada samo teže rešiti.

- Dakle, dok su drugi samo pričali, ja sam delovao. Dok su drugi govorili o miru, ja sam ga ostvario. Dok su drugi zanemarivali pretnje, ja sam im se suprotstavio. Dok su drugi govorili o hrabrosti, Amerika ju je pokazala. Dok su drugi obećavali snagu, ja sam je iskoristio da učinim Ameriku najmoćnijom zemljom na svetu. U saradnji sa mnogim nacijama prisutnim u ovoj sali, rešavamo decenijske, teško rešive izazove i okončavamo poslove koji su godinama stajali nedovršeni. I to radimo uspešno- istakao je Tramp.

Od početka drugog mandata rešio osam ratova

Tramp je ponovio tvrdnju da je od početka svog drugog predsedničkog mandata sprečio osam ratova, ističući da je to dovelo do toga da se sprijatelji sa liderima mnogih zemalja u kojima je, kako kaže, predupredio ratove.

- Bila je velika čast učiniti to. Mnogi od tih ratova trajali su godinama, pa čak i decenijama. Razlog zbog kojeg sam uspeo da postižem te dogovore bila je upotreba mojih posebnih odnosa koji traju i danas - rekao je Tramp.

Istakao je da je među metodama za sprečavanje ratova koristio trgovinu, carine, pretnje uvođenjem carina i druge faktore, u zavisnosti od zemlje.

- Trgovina, upotreba carina i pretnja uvođenjem carina, kao i razni drugi faktori u zavisnosti od zemlje. Među njima, kada je reč o postizanju dogovora, tu su Kambodža i Tajland, Kosovo i Srbija, Demokratska Republika Kongo i Ruanda, Pakistan i Indija, Jermenija i Azerbejdžan, kao i naravno rat u Pojasu Gaze, koji, kao što sam već rekao, podrazumeva povratak svih talaca, kako živih tako i mrtvih - naveo je Tramp.

Dodao je da su mu mnogi lideri zahvalili na tome, ističući da je premijer Pakistana, Šehbaz Šarif, rekao da je Tramp "zaslužan za spasavanje 30 miliona života, a verovatno i mnogo više od toga".

(Sputnjik)