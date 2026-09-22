"PUTIN DA OKONČA RAT U UKRAJINI": Tramp uoči početka Generalne skupštine UN

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas uoči početka debate Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) da ruski predsednik Vladimir Putin treba da okonča rat u Ukrajini, preneo je Rojters.

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Generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (GS UN) počela je danas i trajaće do 28. septembra, a svetski lideri govoriće o globalnim izazovima i prioritetima pod temom "Obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom: Ujedinjene nacije koje služe svima".

Sjedinjene Američke Države (SAD), kao zemlja domaćin, druga su država članica čiji će se predsednik obratiti prisutnima.

(Tanjug)