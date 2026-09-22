Svet

"PUTIN DA OKONČA RAT U UKRAJINI": Tramp uoči početka Generalne skupštine UN

В. Н.

22. 09. 2026. u 16:24

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas uoči početka debate Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) da ruski predsednik Vladimir Putin treba da okonča rat u Ukrajini, preneo je Rojters.

ПУТИН ДА ОКОНЧА РАТ У УКРАЈИНИ: Трамп уочи почетка Генералне скупштине УН

Foto: White House Photo / Alamy / Profimedia

Generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (GS UN) počela je danas i trajaće do 28. septembra, a svetski lideri govoriće o globalnim izazovima i prioritetima pod temom "Obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom: Ujedinjene nacije koje služe svima".

Sjedinjene Američke Države (SAD), kao zemlja domaćin, druga su država članica čiji će se predsednik obratiti prisutnima.

(Tanjug)

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