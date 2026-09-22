NETANJAHU OPTUŽIO GRADONAČELNIKA NJUJORKA: "Podržavate Hamas"

UOČI posete Sjedinjenim Državama na 81. zasedanju Generalne skupštine UN, izraelski premijer Benjamin Netanjahu kritikovao je gradonačelnika Njujorka zbog podrške palestinskom pokretu Hamas i optužio američkog političara za podsticanje antijevrejskih osećanja.

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL)

- Sram vas bilo, gospodine Mamdani. Sram vas bilo što podržavate terorističke monstrume Hamasa koji su masakrirali naš narod. Sram vas bilo što podstičete nerede protiv Jevreja Njujorka . Idem u UN. Reći ću istinu o našim herojskim vojnicima i reći ću istinu o vama - rekao je Netanjahu u video poruci.

Mamdani je glasni kritičar izraelskog premijera i, između ostalog, zalaže se za hapšenje Netanjahua u vezi sa navodnim optužbama za ratne zločine koje je protiv njega podigao Međunarodni krivični sud (MKS) u Hagu.

Sredinom jula, gradonačelnik Njujorka je priznao da nema ovlašćenja da pritvori Netanjahua po nalogu MKS-a, ali je pozvao američku administraciju da to učini.

Mediji su objavili da se njujorška policija plaši nemira u vezi sa tim.

Predsednik SAD Donald Tramp je potpuno isključio mogućnost pritvaranja izraelskog premijera u Sjedinjenim Državama.

(Ria Novosti)