NETANJAHU OPTUŽIO GRADONAČELNIKA NJUJORKA: "Podržavate Hamas"
UOČI posete Sjedinjenim Državama na 81. zasedanju Generalne skupštine UN, izraelski premijer Benjamin Netanjahu kritikovao je gradonačelnika Njujorka zbog podrške palestinskom pokretu Hamas i optužio američkog političara za podsticanje antijevrejskih osećanja.
- Sram vas bilo, gospodine Mamdani. Sram vas bilo što podržavate terorističke monstrume Hamasa koji su masakrirali naš narod. Sram vas bilo što podstičete nerede protiv Jevreja Njujorka . Idem u UN. Reći ću istinu o našim herojskim vojnicima i reći ću istinu o vama - rekao je Netanjahu u video poruci.
Mamdani je glasni kritičar izraelskog premijera i, između ostalog, zalaže se za hapšenje Netanjahua u vezi sa navodnim optužbama za ratne zločine koje je protiv njega podigao Međunarodni krivični sud (MKS) u Hagu.
Sredinom jula, gradonačelnik Njujorka je priznao da nema ovlašćenja da pritvori Netanjahua po nalogu MKS-a, ali je pozvao američku administraciju da to učini.
Mediji su objavili da se njujorška policija plaši nemira u vezi sa tim.
Predsednik SAD Donald Tramp je potpuno isključio mogućnost pritvaranja izraelskog premijera u Sjedinjenim Državama.
(Ria Novosti)
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