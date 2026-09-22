Svet

NETANJAHU OPTUŽIO GRADONAČELNIKA NJUJORKA: "Podržavate Hamas"

D.D.

22. 09. 2026. u 16:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UOČI posete Sjedinjenim Državama na 81. zasedanju Generalne skupštine UN, izraelski premijer Benjamin Netanjahu kritikovao je gradonačelnika Njujorka zbog podrške palestinskom pokretu Hamas i optužio američkog političara za podsticanje antijevrejskih osećanja.

НЕТАНЈАХУ ОПТУЖИО ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЊУЈОРКА: Подржавате Хамас

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL)

- Sram vas bilo, gospodine Mamdani. Sram vas bilo što podržavate terorističke monstrume Hamasa koji su masakrirali naš narod. Sram vas bilo što podstičete nerede protiv Jevreja Njujorka . Idem u UN. Reći ću istinu o našim herojskim vojnicima i reći ću istinu o vama - rekao je Netanjahu u video poruci.

Mamdani je glasni kritičar izraelskog premijera i, između ostalog, zalaže se za hapšenje Netanjahua u vezi sa navodnim optužbama za ratne zločine koje je protiv njega podigao Međunarodni krivični sud (MKS) u Hagu.

Sredinom jula, gradonačelnik Njujorka je priznao da nema ovlašćenja da pritvori Netanjahua po nalogu MKS-a, ali je pozvao američku administraciju da to učini.

Mediji su objavili da se njujorška policija plaši nemira u vezi sa tim.

Predsednik SAD Donald Tramp je potpuno isključio mogućnost pritvaranja izraelskog premijera u Sjedinjenim Državama.

(Ria Novosti)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA CILJ DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat

KADA CILj DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat