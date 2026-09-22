MERC U PROBLEMU, BRISEL U NEIZVESNOSTI: Sudbina nemačkog kancelara sve više brine EU

POLITIČKI problemi Fridriha Merca doveli su do neizvesnosti u pogledu agende EU, dok se Brisel priprema za mesece neizvesnosti oko sudbine nemačkog kancelara.

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Najhitnija briga je predloženi budžet bloka od 2.000 milijardi evra – sedmogodišnji sporazum koji će nametnuti teške izbore u svim oblastima, od odbrane do subvencija u poljoprivredi.

Bez čvrste podrške Nemačke, najveće države članice EU, tom kompromisu – i, idealno, njene pomoći u njegovom usmeravanju – postizanje dogovora do kraja godine postaje mnogo teže.

Četiri zvaničnika uključena u pregovore rekla su za "Fajnenšel tajms" da su teški gubici Mercovih demohrišćana na nedavnim pokrajinskim izborima primorali EU da preispita šta može da postigne u narednim mesecima.

Merc "je u velikim problemima i to očigledno ima veliki uticaj" na ono oko čega lideri EU mogu da se dogovore, rekao je visoki zvaničnik EU.

"Kada se suočite sa izborom između veoma slabog nemačkog kancelara i potpuno novog nemačkog kancelara, nema dobrih opcija."

Kada su mu prošle nedelje postavljena pitanja o njegovoj političkoj budućnosti, Merc je rekao da ima važne zadatke kojima treba da se posveti, uključujući pregovore o budžetu EU. Naveo je da "intenzivno razgovara" o tome kako pristupiti budžetu za oblasti kao što su konkurentnost, odbrana i otpornost.

Merc insistira na tome da želi da ostane na funkciji kancelara i lidera svoje stranke nakon katastrofalnih rezultata u dve istočnonemačke pokrajine. U Saksoniji-Anhalt, Alternativa za Nemačku osvojila je najviše glasova na izborima održanim ranije ovog meseca i sada prvi put pokušava da formira pokrajinsku vladu.

Na izborima u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji održanim u nedelju, CDU je prvi put u svojoj osamdesetjednogodišnjoj istoriji pao ispod cenzusa od 5 odsto potrebnog za ulazak u pokrajinski parlament.

Dok se Francuska suočava sa mogućnošću da nakon izbora u aprilu dobije predsednika iz redova evroskeptične krajnje desnice, a slične stranke jačaju uoči parlamentarnih izbora u Italiji, Španiji i Poljskoj, lideri EU upozoravaju da bi izostanak dogovora o budžetu za period 2028–2034. do kraja decembra mogao ostaviti Uniju bez sporazuma pre nego što u januaru 2028. počnu isplate.

- Bez obzira na to ko je na vlasti (u Nemačkoj ili bilo gde drugde), ako ne postignemo dogovor do kraja ove godine, zaista ćemo razočarati korisnike sredstava (iz budžeta EU) od 1. januara 2028. godine, što će ozbiljno uticati na kredibilitet Evropske unije - izjavio je Tomas Bern, irski ministar za evropske poslove.

Pored pitanja budžeta, Brisel takođe nastoji da odgovori na trgovinske pretnje koje Kina predstavlja za ekonomiju EU, da ublaži teret klimatskih propisa za preduzeća koja se suočavaju sa poteškoćama i da održi podršku Ukrajini.

Jedan visoki evropski diplomata izjavio je da je uloga Nemačke tradicionalno bila da prepozna "trenutak kada je pravo vreme da intervenišemo i podmažemo zupčanike mašine kada zaglave", dodajući: "Sada je jasno da Merc to ne može da učini."

(RT Balkan)