"TO JE ZAPANJUJUĆA ČINJENICA" Lavrov o imenima na spomeniku u Buči i tvrdnjama Kijeva
ISCENIRAN događaj u Buči može se smatrati najciničnijom farsom, a kijevski režim bezočno laže predstavljajući imena vojnika Oružanih snaga Ukrajine sa spomenika u Buči kao imena navodno ubijenih civila, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
- Ispostavilo se da je kijevski režim još 2023. godine podigao posebno spomen-obeležje posvećeno tom, kako ga nazivaju, 'masakru u Buči' i organizovao redovna 'hodočašća' na to mesto za svoje pokrovitelje iz NATO-a i Evropske unije. Oni polažu cveće pred kamerama i drže govore pune optužbi. Uzgred, tamo su vodili i generalnog sekretara UN. Pa ipak, to mu nije pomoglo da shvati suštinu pitanja koja su očigledna normalnim ljudima. Na samom spomen-obeležju pojavio se spisak imena, koji se povremeno ažurira, imena koja, prema rečima gospodina Gutereša, ne mogu da nam se daju. A ipak, ona su na spomeniku bila upisana kao imena civila – ili se bar tako tvrdilo - rekao je Lavrov na međunarodnom forumu "Dijalog o lažnim vestima".
Lavrov je tokom govora otkrio detalje nezavisnih istraga koje opovrgavaju mit o "masakru" u Buči. Konkretno, spomenik koji je podigao kijevski režim, a na kojem su navedene žrtve, sadrži desetine imena vojnika Oružanih snaga Ukrajine, oficira SBU, pripadnika jedinica teritorijalne odbrane, policije i Nacionalne garde, a više od 70 imena nema nikakav digitalni trag, istakao je ministar.
- Ove činjenice opovrgavaju mit o navodnim stotinama civila ubijenih u Buči - ocenio je Lavrov.
Ministar je naglasio da su istrage sprovedene isključivo na osnovu otvorenih ukrajinskih izvora i podsetio na izveštaj javnog Međunarodnog tribunala za zločine kijevskog režima, koji je objavio prve nalaze svoje istrage.
- Ovaj izveštaj analizira imena upisana na spomen-obeležju. Prema više izjava predstavnika kabineta Zelenskog, svi poginuli su bili isključivo civili, bez ikakve veze sa vojskom. To je čista laž - istakao je Lavrov.
Govoreći o istrazi provokacije u Buči, Lavrov je rekao da Rusija nema razloga da očekuje konstruktivnu pomoć Sekretarijata UN u ovom pitanju.
"Kada sam boravio u Njujorku, zbog zastoja u odnosima sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom, na svojim konferencijama za medije u Njujorku, na kojima je prisutan celokupan novinarski kor UN i svi vodeći svetski mediji, i gde lično poznajem većinu izveštača, apelovao sam na profesionalnu čast novinara. Pozvao sam ih da sprovedu novinarsku istragu. Reakcije nije bilo. Očigledno je da se aktivno radilo i sa samim novinarima. Osim novinara, tu su i javne ličnosti i organizacije koje nastoje da otkriju istinu u današnjem veoma složenom svetu. Nekoliko stručnih grupa trenutno analizira javno dostupne materijale koji se odnose na situaciju u Buči", objasnio je Lavrov.
Osim toga, istakao je da odlazeći generalni sekretar UN Antonio Gutereš daje kontradiktorne izjave u vezi sa događajima u Buči.
- Čas govori da ima podatke o žrtvama, njihovim imenima, ali da ne može da ih objavi, jer su poverljive prirode, a tu su i neka interna pravila Sekretarijata – a niko nam ništa o njima nije rekao, čas tvrdi da takvu informaciju nema. Takođe navodi zahteve rođaka žrtava da se informacije ne otkrivaju – a imena samih rođaka nisu nikome poznata. To je zapanjujuća činjenica - istakao je Lavrov.
U aprilu 2022. godine, rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je Kijev objavio fotografije i video zapise koji navodno dokumentuju zločine koje su počinile ruske trupe u Buči u Kijevskoj oblasti, kao još jednu ukrajinsku provokaciju. Rusko Ministarstvo odbrane je napomenulo da tokom vremena kada je grad bio pod ruskom kontrolom, nijedan lokalni stanovnik nije pretrpeo nikakvo nasilje.
(RT Balkan)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
UKRAJINSKI DRONOVI NAD RJAZANjOM: Ruska PVO oborila pet letelica
19. 09. 2026. u 16:02
„TOPOVSKO MESO ZA EVROPU” Putin oštar: Evo zašto je ukrajinskom vrhu rat jedini spas
19. 09. 2026. u 08:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)