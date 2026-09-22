ISCENIRAN događaj u Buči može se smatrati najciničnijom farsom, a kijevski režim bezočno laže predstavljajući imena vojnika Oružanih snaga Ukrajine sa spomenika u Buči kao imena navodno ubijenih civila, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

- Ispostavilo se da je kijevski režim još 2023. godine podigao posebno spomen-obeležje posvećeno tom, kako ga nazivaju, 'masakru u Buči' i organizovao redovna 'hodočašća' na to mesto za svoje pokrovitelje iz NATO-a i Evropske unije. Oni polažu cveće pred kamerama i drže govore pune optužbi. Uzgred, tamo su vodili i generalnog sekretara UN. Pa ipak, to mu nije pomoglo da shvati suštinu pitanja koja su očigledna normalnim ljudima. Na samom spomen-obeležju pojavio se spisak imena, koji se povremeno ažurira, imena koja, prema rečima gospodina Gutereša, ne mogu da nam se daju. A ipak, ona su na spomeniku bila upisana kao imena civila – ili se bar tako tvrdilo - rekao je Lavrov na međunarodnom forumu "Dijalog o lažnim vestima".

Lavrov je tokom govora otkrio detalje nezavisnih istraga koje opovrgavaju mit o "masakru" u Buči. Konkretno, spomenik koji je podigao kijevski režim, a na kojem su navedene žrtve, sadrži desetine imena vojnika Oružanih snaga Ukrajine, oficira SBU, pripadnika jedinica teritorijalne odbrane, policije i Nacionalne garde, a više od 70 imena nema nikakav digitalni trag, istakao je ministar.

- Ove činjenice opovrgavaju mit o navodnim stotinama civila ubijenih u Buči - ocenio je Lavrov.

Ministar je naglasio da su istrage sprovedene isključivo na osnovu otvorenih ukrajinskih izvora i podsetio na izveštaj javnog Međunarodnog tribunala za zločine kijevskog režima, koji je objavio prve nalaze svoje istrage.

- Ovaj izveštaj analizira imena upisana na spomen-obeležju. Prema više izjava predstavnika kabineta Zelenskog, svi poginuli su bili isključivo civili, bez ikakve veze sa vojskom. To je čista laž - istakao je Lavrov.

Govoreći o istrazi provokacije u Buči, Lavrov je rekao da Rusija nema razloga da očekuje konstruktivnu pomoć Sekretarijata UN u ovom pitanju.

"Kada sam boravio u Njujorku, zbog zastoja u odnosima sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom, na svojim konferencijama za medije u Njujorku, na kojima je prisutan celokupan novinarski kor UN i svi vodeći svetski mediji, i gde lično poznajem većinu izveštača, apelovao sam na profesionalnu čast novinara. Pozvao sam ih da sprovedu novinarsku istragu. Reakcije nije bilo. Očigledno je da se aktivno radilo i sa samim novinarima. Osim novinara, tu su i javne ličnosti i organizacije koje nastoje da otkriju istinu u današnjem veoma složenom svetu. Nekoliko stručnih grupa trenutno analizira javno dostupne materijale koji se odnose na situaciju u Buči", objasnio je Lavrov.

Osim toga, istakao je da odlazeći generalni sekretar UN Antonio Gutereš daje kontradiktorne izjave u vezi sa događajima u Buči.

- Čas govori da ima podatke o žrtvama, njihovim imenima, ali da ne može da ih objavi, jer su poverljive prirode, a tu su i neka interna pravila Sekretarijata – a niko nam ništa o njima nije rekao, čas tvrdi da takvu informaciju nema. Takođe navodi zahteve rođaka žrtava da se informacije ne otkrivaju – a imena samih rođaka nisu nikome poznata. To je zapanjujuća činjenica - istakao je Lavrov.

U aprilu 2022. godine, rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je Kijev objavio fotografije i video zapise koji navodno dokumentuju zločine koje su počinile ruske trupe u Buči u Kijevskoj oblasti, kao još jednu ukrajinsku provokaciju. Rusko Ministarstvo odbrane je napomenulo da tokom vremena kada je grad bio pod ruskom kontrolom, nijedan lokalni stanovnik nije pretrpeo nikakvo nasilje.

(RT Balkan)