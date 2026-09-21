"ZAHVALAN SAM SPD": Obraćanje Fridriha Merca nakon debakla CDU

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da je zahvalan na tome što Socijaldemokratska stranka (SPD) želi da ostane u koaliciji sa njegovom Hrišćansko-demokratskom unijom Nemačke (CDU), uprkos lošim rezultatima na pokrajinskim izborima.

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- Zahvalan sam što smo jutros od Socijaldemokrata čuli da nameravaju da ostanu deo koalicije u Berlinu - rekao je Merc na konferenciji za novinare, preneo je Rojters.

Po njegovim rečima, te stranke su rešene da odgovore na "istorijske izazove" sa kojima se Nemačka trenutno suočava.

Na pokrajinskim parlamentarnim izborima održanim u nedelju u Nemačkoj, Alternativa za Nemačku (AfD) odnela je pobedu u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji sa 38,2 odsto osvojenih glasova, dok je Levica pobedila u Berlinu sa 25,7 glasova, prenose danas nemački mediji.

Prema preliminarnim rezultatima objavljenim posle ponoći, CDU je prvi put u istoriji ostala bez mesta u parlamentu pokrajine Meklenburg-Zapadna Pomeranija, pošto je osvojila 4,9 odsto glasova i nije prešla cenzus.

SPD osvojila je u Meklenbrugu-Zapadnoj Pomeraniji 35,5 odsto glasova, Levica 6,5, a Zeleni 5,7 odsto.

SPD, na čelu sa pokrajinskom premijerkom Manuelom Švezig, prema rezultatima, tamo može da formira vlast sa Levicom i Zelenima.

Na izborima u Berlinu, takođe održanim juče, pobedila je Levica sa 25,7 odsto glasova, što je više nego dvostruko bolji rezultat za ovu stranku u odnosu na prethodne izbore.

CDU je u toj pokrajini osvojila 18,8 odsto i zauzela drugo mesto, dok su AfD sa 16,3 odsto, Zeleni sa 14,3 i SPD sa 12,1 odsto takođe osvojili mesta u parlamentu.

(Tanjug)