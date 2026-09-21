Svet

HITNO OGLAŠAVANJE TRAMPA PRED SUSRET SA ZELENSKIM: Rusija je izgubila kontrolu nad svojom industrijom dizela, posledice trpi cela planeta

Ana Đokić

21. 09. 2026. u 16:10

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je pozvao na prekid rata u Ukrajini, navodeći da je Rusija zbog sukoba "izgubila kontrolu nad svojim dizelom". Njegova poruka usledila je nakon učestalih ukrajinskih napada na ruska energetska postrojenja, koji su doprineli novom rastu cena dizel goriva u Rusiji.

ХИТНО ОГЛАШАВАЊЕ ТРАМПА ПРЕД СУСРЕТ СА ЗЕЛЕНСКИМ: Русија је изгубила контролу над својом индустријом дизела, последице трпи цела планета

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Tramp je na društvenoj mreži "Truth Social" napisao da je Rusija, zbog rata sa Ukrajinom, izgubila kontrolu nad svojom industrijom dizela.

Prema njegovim navodima, veliki broj ruskih rafinerija koje proizvode dizel je oštećen i trenutno ne radi, makar privremeno.

- Ovaj apsurdni i beskrajni rat sa Ukrajinom mora da se završi - poručio je Tramp, uz tvrdnju da zbog sukoba trpi ceo svet.

Foto: Printscreen

Američki predsednik naveo je i da u ratu svakog meseca gine oko 25.000 ljudi, uglavnom vojnika.

Tramp bi sutra trebalo da se sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Američki predsednik je i ranije pozivao Ukrajinu da obustavi napade dronovima dugog dometa na ruska naftna postrojenja, uz obrazloženje da bi to pomoglo stabilizaciji energetskog tržišta.

Istovremeno, cena dizela u Sjedinjenim Američkim Državama u ponedeljak ujutru dostigla je rekordnih 6,51 dolara po galonu.

Rastući pritisak na rusku preradu nafte tako se ponovo našao u centru šire priče o energentima, jer svaki veći poremećaj u radu rafinerija može da utiče na dostupnost dizela i cene goriva, ne samo na domaćem već i na međunarodnom tržištu.

Upravo zbog toga Tramp rat u Ukrajini sve češće povezuje i sa posledicama koje sukob ima na energetsko tržište, od proizvodnje i prerade nafte do cena goriva koje plaćaju potrošači.

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