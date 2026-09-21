BIVŠI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA RUMUNIJE UHAPŠEN: Pretres kuće zbog istrage o prevari
KALIN Đorđesku, bivši kandidat na predsedničkim izborima u Rumuniji, uhapšen je, a njegova kuća u naselju Mogošani se pretresa, u prisustvu političara.
Istražitelji vode postupak zbog sumnje na osnivanje organizovane kriminalne grupe i prevare sa posebno teškim posledicama, u produženom trajanju, prenose rumunski mediji. Kako pišu, šteta je veća od 1,1 milion evra.
Pretresi se sprovode na još nekoliko lokacija.
Hapšenje je, prenose mediji, usledilo nakon prijave rumunskog biznismena da je prevaren za milion evra. Kako pišu, on je prebacio prebacio milion evra kao garanciju za kredit od 15 miliona, ali pozajmicu nikada nije dobio.
Istraga se, prema tvrdnjama policije, odnosi na osnivanje organizovane kriminalne grupe formirane u septembru 2021. godine i činile su je tri osobe - dvojica rumunskih državljana, starosti 64 i 47 godina i italijanski državljanin star 56 godina. Istražitelji su pronašli dva uređaja za ometanje signala, različitih modela, u automobilu Đorđeskua, pišu mediji, pozivajući se na izvore.
Istražitelji su tražili informacije od Letonije, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske, a u vezi sa ovim slučajem.
Đorđesku je bio nezavisni kandidat na predsedničkim izborima u Rumuniji 2024. godine. Pobedio je u prvom krugu, ali je Ustavni sud 6. decembra 2024. poništio izbore, nakon što su objavljeni dokumenti o navodnom stranom mešanju, sajbernapadima i nepravilnostima u njegovoj kampanji na društvenim mrežama.
(RT Balkan)
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