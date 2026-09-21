POŽAR U KLINICI: Evakuisano 100 ljudi, među njima i deca

OKO stotinu ljudi, uključujući 10 dece, evakuisano je zbog požara na klinici u Lenjingradskoj oblasti u Rusiji, saopštilo je danas regionalno Ministarstvo za vanredne situacije.

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Kako se navodi, dim se pojavio na četvrtom spratu zgrade klinike u gradu Tosno, prenosi agencija RIA Novosti.

- Preliminarni izveštaji ukazuju da se oprema zapalila u jednoj od kancelarija. Istražitelji iz Odeljenja za vatrogasni nadzor Tosna su na terenu. Požar je zahvatio površinu od pet kvadratnih metara. Stotinak ljudi, uključujući 10 dece, evakuisano je - navodi se u saopštenju.

Napominje se da je uz pomoć spasilačkih opreme spaseno pet osoba i da nisu povređene.

Požar je u međuvremenu ugašen.

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