Svet

POŽAR U KLINICI: Evakuisano 100 ljudi, među njima i deca

Танјуг

21. 09. 2026. u 09:10

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OKO stotinu ljudi, uključujući 10 dece, evakuisano je zbog požara na klinici u Lenjingradskoj oblasti u Rusiji, saopštilo je danas regionalno Ministarstvo za vanredne situacije.

ПОЖАР У КЛИНИЦИ: Евакуисано 100 људи, међу њима и деца

Foto: Printskrin/Fejsbuk/Hespress English

Kako se navodi, dim se pojavio na četvrtom spratu zgrade klinike u gradu Tosno, prenosi agencija RIA Novosti.

- Preliminarni izveštaji ukazuju da se oprema zapalila u jednoj od kancelarija. Istražitelji iz Odeljenja za vatrogasni nadzor Tosna su na terenu. Požar je zahvatio površinu od pet kvadratnih metara. Stotinak ljudi, uključujući 10 dece, evakuisano je - navodi se u saopštenju.

Napominje se da je uz pomoć spasilačkih opreme spaseno pet osoba i da nisu povređene.

Požar je u međuvremenu ugašen.

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