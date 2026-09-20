"TEST SNAGE JE USPEŠNO POLOŽEN" Moskva otkrila kako ocenjuje pokušaje mešanja u izbore
RUSIJA je uspela da spreči svaki pokušaj mešanja u izbore; njeni protivnici nisu uspeli da potkopaju ruski izborni sistem niti da iskrive izbor građana, izjavio je Vladimir Džabarov, šef Komisije Saveta Federacije za zaštitu državnog suvereniteta.
- Svi napori koje naša zemlja preduzima da zaštiti svoj suverenitet su neophodni i blagovremeni. Upravo blagovremenim zakonodavnim odlukama Rusija je u stanju da osujeti svaki pokušaj mešanja u izbore. To je bio slučaj i tokom tekuće kampanje - rekao je političar tokom sastanka u ruskoj Centralnoj izbornoj komisiji.
Prema rečima Džabarova, nikakvi pokušaji mešanja „nisu bili u stanju da potkopaju naš izborni sistem i iskrive izbor naših građana“.
- Kao što je primetio naš predsednik, Vladimir Vladimirovič Putin: izborni proces je test snage našeg političkog sistema.
Uprkos svim naporima naših neprijatelja, verujem da je ovaj test još jednom uspešno položen - zaključio je šef komisije Saveta Federacije.
(Ria Novosti)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PODACI IZ RUSIJE: Evo kolika je izlaznost na izborima za Državnu dumu
19. 09. 2026. u 18:43
DRŽAVNA DUMA BRUTALNO O ZELENSKOM: "Vrpolji se kao zmija u tiganju, samo da spreči izbore"
16. 09. 2026. u 21:19
"BALTIČKE ZEMLjE POSEBNO UPORNE" Moskva upozorava na moguće provokacije na izborima
23. 08. 2026. u 13:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)