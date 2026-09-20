RUSIJA je uspela da spreči svaki pokušaj mešanja u izbore; njeni protivnici nisu uspeli da potkopaju ruski izborni sistem niti da iskrive izbor građana, izjavio je Vladimir Džabarov, šef Komisije Saveta Federacije za zaštitu državnog suvereniteta.

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- Svi napori koje naša zemlja preduzima da zaštiti svoj suverenitet su neophodni i blagovremeni. Upravo blagovremenim zakonodavnim odlukama Rusija je u stanju da osujeti svaki pokušaj mešanja u izbore. To je bio slučaj i tokom tekuće kampanje - rekao je političar tokom sastanka u ruskoj Centralnoj izbornoj komisiji.

Prema rečima Džabarova, nikakvi pokušaji mešanja „nisu bili u stanju da potkopaju naš izborni sistem i iskrive izbor naših građana“.

- Kao što je primetio naš predsednik, Vladimir Vladimirovič Putin: izborni proces je test snage našeg političkog sistema.

Uprkos svim naporima naših neprijatelja, verujem da je ovaj test još jednom uspešno položen - zaključio je šef komisije Saveta Federacije.

(Ria Novosti)