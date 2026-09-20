Svet

"TEST SNAGE JE USPEŠNO POLOŽEN" Moskva otkrila kako ocenjuje pokušaje mešanja u izbore

Драгана Дрлачић

20. 09. 2026. u 18:27

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RUSIJA je uspela da spreči svaki pokušaj mešanja u izbore; njeni protivnici nisu uspeli da potkopaju ruski izborni sistem niti da iskrive izbor građana, izjavio je Vladimir Džabarov, šef Komisije Saveta Federacije za zaštitu državnog suvereniteta.

ТЕСТ СНАГЕ ЈЕ УСПЕШНО ПОЛОЖЕН Москва открила како оцењује покушаје мешања у изборе

Foto: Molakaliva/Alamy/Profimedia

- Svi napori koje naša zemlja preduzima da zaštiti svoj suverenitet su neophodni i blagovremeni. Upravo blagovremenim zakonodavnim odlukama Rusija je u stanju da osujeti svaki pokušaj mešanja u izbore. To je bio slučaj i tokom tekuće kampanje - rekao je političar tokom sastanka u ruskoj Centralnoj izbornoj komisiji.

Prema rečima Džabarova, nikakvi pokušaji mešanja „nisu bili u stanju da potkopaju naš izborni sistem i iskrive izbor naših građana“.

- Kao što je primetio naš predsednik, Vladimir Vladimirovič Putin: izborni proces je test snage našeg političkog sistema.

Uprkos svim naporima naših neprijatelja, verujem da je ovaj test još jednom uspešno položen - zaključio je šef komisije Saveta Federacije.

(Ria Novosti)

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