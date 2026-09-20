"UJEDINJUJU SE PROTIV RUSIJE" Pamfilova uputila dramatično upozorenje
RUSKI neprijatelj se ne sme potceniti; on konsoliduje svu svoju mržnju, izjavila je Ela Pamfilova, predsednica ruske Centralne izborne komisije.
- Naš neprijatelj – ne potcenjujte ga; on je pametan. I pogledajte konsolidaciju mržnje prema Rusiji koju vide; ujedinjuju se-rekla je Pamfilova u informativnom centru Centralne izborne komisije Rusije.
Izbori za članove devetog saziva Državne dume i drugi srodni izbori počeli su u petak. Glasanje će trajati tri dana, završavajući se 20. septembra.
Očekuje se da će ukupno 20.700 poslaničkih mesta i izbornih pozicija biti popunjeno na jedinstveni dan glasanja 2026. godine.
Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije nazvao predstojeće izbore za Državnu dumu najvažnijim domaćim političkim događajem u zemlji.
(Ria Novosti)
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