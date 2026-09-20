Svet

"UJEDINJUJU SE PROTIV RUSIJE" Pamfilova uputila dramatično upozorenje

D.D.

20. 09. 2026. u 16:05

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RUSKI neprijatelj se ne sme potceniti; on konsoliduje svu svoju mržnju, izjavila je Ela Pamfilova, predsednica ruske Centralne izborne komisije.

УЈЕДИЊУЈУ СЕ ПРОТИВ РУСИЈЕ Памфилова упутила драматично упозорење

foto: Tanjug (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

- Naš neprijatelj – ne potcenjujte ga; on je pametan. I pogledajte konsolidaciju mržnje prema Rusiji koju vide; ujedinjuju se-rekla je Pamfilova u informativnom centru Centralne izborne komisije Rusije.

Izbori za članove devetog saziva Državne dume i drugi srodni izbori počeli su u petak. Glasanje će trajati tri dana, završavajući se 20. septembra.

Očekuje se da će ukupno 20.700 poslaničkih mesta i izbornih pozicija biti popunjeno na jedinstveni dan glasanja 2026. godine.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije nazvao predstojeće izbore za Državnu dumu najvažnijim domaćim političkim događajem u zemlji.

(Ria Novosti)

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