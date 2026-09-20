(NIJE GOTOVO) ŽESTOKI UDARI AMERIČKE VOJSKE NA KARIBIMA: Četiri osobe likvidirane u najnovijem napadu

U NAJNOVIJEM udaru američke vojske na Karibima, četiri osobe su ubijene na brodu za koji se sumnja da je služio za šverc droge, čime je nastavljena višemesečna vojna kampanja predsednika Donalda Trampa protiv latinoameričkih narko-kartela.

Foto: US NAVY/Petty Officer 3rd Class Jasmin A

Prema zvaničnim podacima, najnovija akcija podiže ukupan broj stradalih u američkim vojnim udarima na brodove na najmanje 231 osobu u ukupno 69 izvedenih napada, otkako je pre oko godinu dana pokrenuta kampanja usmerena protiv organizacija koje Bela kuća označava kao "narko-teroriste".

Južna komanda vojske SAD (SOUTHCOM) saopštila je da su meta bili osumnjičeni krijumčari na već poznatim rutama za šverc u istočnom Pacifiku i Karipskom moru.

Trampova administracija trenutno pregovara sa savezničkim državama radi proširenja vojne ofanzive na kopnene teritorije pojedinih latinoameričkih zemalja.

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je tokom prošle mesečne posete Panami da su se Kolumbija, Gvatemala i Honduras unapred usaglasili da dozvole vojsci SAD izvođenje zajedničkih operacija protiv kriminalnih grupa na njihovom tlu.

Izvori su prethodno za medijsku kuću CBS Njuz izjavili da su u tom drugom, naknadnom udaru stradale dve osobe koje su preživele prvu eksploziju i mahale rukama tražeći pomoć.

Prema zvaničnim izveštajima Pentagona, u tom incidentu je ukupno poginulo 11 osoba.

Pojedini američki zakonodavci i pravni stručnjaci pokrenuli su pitanje legalnosti ove taktike, navodeći da bi primena "dvostrukog udara" nad preživelima mogla predstavljati ratni zločin