(NIJE GOTOVO) ŽESTOKI UDARI AMERIČKE VOJSKE NA KARIBIMA: Četiri osobe likvidirane u najnovijem napadu
U NAJNOVIJEM udaru američke vojske na Karibima, četiri osobe su ubijene na brodu za koji se sumnja da je služio za šverc droge, čime je nastavljena višemesečna vojna kampanja predsednika Donalda Trampa protiv latinoameričkih narko-kartela.
Prema zvaničnim podacima, najnovija akcija podiže ukupan broj stradalih u američkim vojnim udarima na brodove na najmanje 231 osobu u ukupno 69 izvedenih napada, otkako je pre oko godinu dana pokrenuta kampanja usmerena protiv organizacija koje Bela kuća označava kao "narko-teroriste".
Južna komanda vojske SAD (SOUTHCOM) saopštila je da su meta bili osumnjičeni krijumčari na već poznatim rutama za šverc u istočnom Pacifiku i Karipskom moru.
Trampova administracija trenutno pregovara sa savezničkim državama radi proširenja vojne ofanzive na kopnene teritorije pojedinih latinoameričkih zemalja.
Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je tokom prošle mesečne posete Panami da su se Kolumbija, Gvatemala i Honduras unapred usaglasili da dozvole vojsci SAD izvođenje zajedničkih operacija protiv kriminalnih grupa na njihovom tlu.
Izvori su prethodno za medijsku kuću CBS Njuz izjavili da su u tom drugom, naknadnom udaru stradale dve osobe koje su preživele prvu eksploziju i mahale rukama tražeći pomoć.
Prema zvaničnim izveštajima Pentagona, u tom incidentu je ukupno poginulo 11 osoba.
Pojedini američki zakonodavci i pravni stručnjaci pokrenuli su pitanje legalnosti ove taktike, navodeći da bi primena "dvostrukog udara" nad preživelima mogla predstavljati ratni zločin
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
UZBUNA U JAPANU: Primećen neidentifikovani projektil
20. 09. 2026. u 11:34
CIK RUSIJE TVRDI: "Ukrajinski teroristi namerno gađali biračko mesto"
20. 09. 2026. u 11:22
ZELENSKI ŠALjE ELITNE TRUPE U SIGURNU SMRT: Glavne borbe kod Kramatorska su počele
20. 09. 2026. u 11:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)