FICO UPOZORAVA: "Rat Rusije i Ukrajine nije naš rat – Slovačka neće slati vojnike"

PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je da rat između Rusije i Ukrajine "nije slovački rat" i poručio da će učiniti sve da Slovačka ne bude uvučena u, kako je naveo, "neodgovornu vojnu avanturu".

Foto: Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Fico je u video-poruci objavljenoj na Fejsbuku rekao da ne želi sukob između NATO-a i Rusije i ocenio da bi svako ko želi da izazove takav konflikt zbog sopstvenih nacionalnih interesa trebalo sam da snosi odgovornost za takvu odluku.

- Rat između Rusije i Ukrajine nije naš slovački rat. Ako neko želi da izazove vojni sukob između NATO-a i Rusije kako bi zadovoljio sopstvene nacionalne interese, onda mora da preuzme i odgovornost za takav korak, a ne da je prebacuje na druge članice NATO-a - rekao je Fico.

On je ocenio da je veoma lako pronaći izgovor za početak rata, ali da su države dovoljno razvijene da mogu da razlikuju stvarni oružani napad od, kako je rekao, izmišljene provokacije.

- Za vreme moje vlade niko pod izmišljenim izgovorom neće poslati slovačke vojnike van teritorije Slovačke da se bore protiv Rusije ili bilo koje druge zemlje - poručio je slovački premijer. Govoreći o članu 5 Severnoatlantskog ugovora, Fico je rekao da ta odredba, u slučaju stvarnog oružanog napada na jednu ili više članica NATO-a, ostavlja široke mogućnosti za pružanje pomoći napadnutoj državi.

Istovremeno je pozvao na okončanje, kako je rekao, "priča o lažnoj solidarnosti", navodeći da države Evropske unije nisu sposobne da pokažu solidarnost ni kada je reč o cenama električne energije, a kamoli kada je reč o pogibiji vojnika.

Fico je ocenio da se situacija u Ukrajini razvija u pravcu koji povećava rizik od šireg evropskog sukoba. On je ranije ove nedelje rekao da situacija nije bila "nikada toliko ozbiljna i napeta" u pogledu mogućnosti šireg evropskog vojnog konflikta.

Slovački premijer ponovio je i poziv na što skorije otvaranje mirovnih pregovora, ocenjujući da strategija prema kojoj bi Rusija bila poražena kroz rat u Ukrajini nije uspela.

- Danas to više nije pitanje toga da je Zapad želeo da podrškom ratu u Ukrajini, bukvalno do poslednjeg ukrajinskog vojnika, ponizi Rusiju.

Potpuno je jasno da je ta strategija propala i da je potpuno neuspešna", ocenio je Fico.

On je dodao da se Rusija, prema njegovom mišljenju, ne može poraziti u konvencionalnom ratu, već samo nuklearnim oružjem, upozorivši na posledice takvog scenarija. Fico je rekao da će Slovačka nastaviti da vodi "suverenu" politiku, uz poštovanje članstva u Evropskoj uniji i NATO-u.

- Na tlu Evropske unije nećemo odustati od naših suverenih stavova, koje nameravamo da produbljujemo u okviru saradnje Višegradske grupe. A u NATO-u želimo da budemo pouzdan partner, a ne igračka u rukama drugih, i naša dominantna reč biće mir, a ne rat - poručio je.

Fico je takođe izrazio zabrinutost zbog ekonomskih posledica međunarodnih sukoba, posebno cena goriva i situacije sa gasom, navodeći da je Slovačka, kao mala i izrazito izvozno orijentisana ekonomija, posebno izložena posledicama globalnih političkih i ekonomskih kretanja.

Njegove izjave usledile su nakon što je ranije ove nedelje opoziciona stranka Sloboda i solidarnost (SaS) optužila premijera da svojim komentarima dovodi u pitanje osnovnu obavezu Slovačke prema NATO-u.

Hrišćansko-demokratski pokret (KDH) takođe je ocenio da takve izjave narušavaju kredibilitet Slovačke i zatražio njihovo povlačenje, preneo je slovački portal Hlavnydennik.

(Tanjug)