TRAMP IZBACIO CNN, MSNBC I POLITIKO IZ BELE KUĆE: "Mediji ne treba da pišu fikciju i laži o predsedniku SAD"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zvanično je zabranio pristup Beloj kući za nekoliko velikih medijskih kuća, ističući da Amerika mora konačno da dobije pošteno i istinito izveštavanje.

AP Photo/Jacquelyn Martin

- Ponosan sam što mogu da objavim da, sa trenutnim dejstvom, zabranjujem pristup Beloj kući lažnim vestima CNN-a, MS NOW-a (koji su nedavno promenili ime iz MSNBC zbog manjka gledanosti i kredibiliteta!) i Politika (primaocima ilegalne i smešne pretplate od 8 miliona dolara, što je rekord svih vremena, direktno od Vlade Sjedinjenih Država pod Pokvarenim Džo Bajdenom, kako bi ih održali u životu. Meni to deluje kao korupcija!), kao rezultat njihovog neprestanog izveštavanja LAŽNIH VESTI! Medijske kuće ne bi trebalo da imaju mogućnost da stalno pišu ili izveštavaju FIKCIJU i LAŽI kada izveštavaju o predsedniku Sjedinjenih Država, Trampovoj administraciji ili Sjedinjenim Američkim Državama. Ostali mediji koji šire lažne vesti će slediti. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju - navodi se u Trampovoj objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Odgovarajući na pitanja novinara u Ovalnom kabinetu, Tramp je objasnio da ova odluka nije iznuđena jednim konkretnim incidentom, već da predstavlja logičan zbir i odgovor na lažne priče koje su ove kuće forsirale prethodnih nekoliko godina.

- Čovek se zaista umori od čitanja i gledanja lažnih vesti. Kada pogledate CNN, to je prosto lažno. Zato im je gledanost loša. Kada pogledate MSNBC.. to su lažne vesti. A kada pogledate Politiko, priče koje su pisali su lažne. Dakle, ima mnogo takvih, a možda će im pridružiti i drugi. Mada bi možda mogli i da se poprave. Naša zemlja mora da ima poštene vesti - rekao je na pitanje novinara u Ovalnom kabinetu.

Predstavnici CNN-a, MS NOW-a i Politika su viđeni kako rade u Beloj kući u petak popodne nakon Trampove objavem nakon čega su obavešteni da će im od subote biti zabranjen pristup krugu Bele kuće, prenosi Foks njuz, pozivajući se na neimenovanog visokog zvaničnika administracije.

Tramp je naglasio da nije bilo konkretnog incidenta zbog kojeg je došlo do zabrane.

-Zapravo je reč o zbiru priča koje su objavljene poslednjih nekoliko godina. Nisam dužan da ih pustim u svoju, odnosno narodnu kuću - rekao je on, navodeći da Njujork Tajms i Vašington Post kao sledeće primere "izvora lažnih vesti".

AP Photo/Jose Luis Magan

Reakcija CNN, MS NOW i Politika

CNN je osudio ovaj potez, navodeći da stoji iza svog tima u Beloj kući i "njihovog objektivnog i tačnog izveštavanja".

- Na osnovu Ustava SAD, imamo pravo da izveštavamo bez ometanja ili mešanja vlade. Ukoliko bi se sprovela zabrana kojom je pretio predsednik Tramp, to bi predstavljalo nezakonit napad na to osnovno i Ustavom zaštićeno pravo - navodi se u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Iks.

CNN statement following being denied access to the White House grounds this morning: https://t.co/7Ox03COW0o — CNN Communications (@CNNPR) September 19, 2026

Politiko je u svom saopštenju istakao da će "nastaviti da objektivno izveštavaju o ovim i budućim administracijama Bele kuće.

- Odlučno ćemo braniti svoja prava zagarantovana Prvim amandmanom od svakog pokušaja njihovog ograničavanja - navodi se u saopštenju.

Takođe, Politiko je oštro demantovao i Trampovu izjavu vezano za subvencionisanje od strane Bajdenove administracije, naglašavajući da su te tvrdnje lažne i odavno javno raskrinkane

- Ranije jutros, novinarima MS NOW uskraćen je pristup kompleksu Bele kuće. Bela kuća pripada američkom narodu, a odluke koje se unjoj donose finansiraju se novcem naših poreznika. MS NOW namerava da preduzme sve neophodne korake kako bi odbranio prava garantovana Prvim amandmanom i ključnu ulogu nezavisnog novinarstva u našoj demokratiji. Čvrsto stojimo iza naših voditelja, novinara i naše redakcije. Nastavićemo da izveštavamo o predsedniku, administraciji i temama koje utiču na američki narod - navodi se u saopštenju MS NOW.