NOVA RUSKA TAKTIKA NA FRONTU, NEPRIJATELJ NE ZNA ŠTA GA JE SNAŠLO: Ukrajinci nisu znali odakle vatra dolazi

RUSKE snage grupacije „Centar“ su tokom oslobađanja Guljeva i Marjevke primenile nestandardne taktike dejstva jurišnih jedinica, zbog čega protivnik nije znao odakle dolazi vatra, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

O oslobađanju ovih naselja rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije u subotu.

- Tokom oslobađanja dva naselja, komandanti 30. i 35. motostreljačke brigade grupacije razvili su nestandardne scenarije za dejstvo jurišnih jedinica - navodi se u saopštenju.

U Ministarstvu su istakli da su, uz podršku posada jedinica bespilotnih sistema i artiljerijskih posada, jurišnici prilikom približavanja naseljima uništili vatrene položaje i osmatračnice. Nakon toga su sa različitih pravaca, uz podršku udarnih dronova, napredovali do periferije naselja i kuću po kuću očistili oba sela od pripadnika Oružanih snaga Ukrajine.

- Pritisak na protivnika vršen je sa zemlje i iz vazduha, tako da protivnik nije mogao da shvati odakle se izvode vatrena dejstva. Usklađena dejstva lake avijacije i kopnenih grupa doprinela su uspešnom zauzimanju ovih naselja - preciziralo je rusko Ministarstvo odbrane.

Oslobađanje dva naselja omogućilo je jedinicama grupacije „Centar“ da poboljšaju svoj položaj na liniji borbenog kontakta i stvore uslove za dalje napredovanje u pravcu Dobropolja tokom SVO.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje