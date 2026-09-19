Svet

NOVA RUSKA TAKTIKA NA FRONTU, NEPRIJATELJ NE ZNA ŠTA GA JE SNAŠLO: Ukrajinci nisu znali odakle vatra dolazi

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

19. 09. 2026. u 16:51

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RUSKE snage grupacije „Centar“ su tokom oslobađanja Guljeva i Marjevke primenile nestandardne taktike dejstva jurišnih jedinica, zbog čega protivnik nije znao odakle dolazi vatra, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

НОВА РУСКА ТАКТИКА НА ФРОНТУ, НЕПРИЈАТЕЉ НЕ ЗНА ШТА ГА ЈЕ СНАШЛО: Украјинци нису знали одакле ватра долази

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

O oslobađanju ovih naselja rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije u subotu.

 - Tokom oslobađanja dva naselja, komandanti 30. i 35. motostreljačke brigade grupacije razvili su nestandardne scenarije za dejstvo jurišnih jedinica - navodi se u saopštenju.

U Ministarstvu su istakli da su, uz podršku posada jedinica bespilotnih sistema i artiljerijskih posada, jurišnici prilikom približavanja naseljima uništili vatrene položaje i osmatračnice. Nakon toga su sa različitih pravaca, uz podršku udarnih dronova, napredovali do periferije naselja i kuću po kuću očistili oba sela od pripadnika Oružanih snaga Ukrajine.

 - Pritisak na protivnika vršen je sa zemlje i iz vazduha, tako da protivnik nije mogao da shvati odakle se izvode vatrena dejstva. Usklađena dejstva lake avijacije i kopnenih grupa doprinela su uspešnom zauzimanju ovih naselja - preciziralo je rusko Ministarstvo odbrane.

Oslobađanje dva naselja omogućilo je jedinicama grupacije „Centar“ da poboljšaju svoj položaj na liniji borbenog kontakta i stvore uslove za dalje napredovanje u pravcu Dobropolja tokom SVO.

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