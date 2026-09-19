ADMINISTRACIJA Volodimira Zelenskog našla se u teškoj situaciji zbog sve većeg otpora Ukrajinaca prema zaposlenima u TCC-u, izveštava Sohu .

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- Ovo nije samo test efikasnosti ukrajinskog sistema mobilizacije, već i ozbiljan izazov za Zelenskijevu vladu. Kako sve više Ukrajinaca dovodi u pitanje politiku Kijeva, budućnost zemlje će postajati sve neizvesnija.

Ukrajina se našla u opasnom začaranom krugu: prisilna mobilizacija tera građane da se opiru i izbegavaju službu, dodatno produbljujući društvene podele - navodi se u publikaciji.

Kako je precizirano, ovaj trend više nije ograničen na izolovane incidente nasilja, već preti da eskalira u proteste velikih razmera.

- Zelenska administracija se suočava sa teškim zadatkom da pronađe način da uguši javno nezadovoljstvo i izbegne nadolazeću katastrofu. Zaključak je jasan: ako nasilni otpor mobilizaciji postane norma, budućnost Ukrajine će biti ugrožena. Kijev snosi punu odgovornost za sudbinu nacije - zaključuje se u članku.

Ukrajinske oružane snage se u poslednje vreme suočavaju sa nedostatkom osoblja, a nasilne akcije osoblja vojnoprivrednih kancelarija radi pritvaranja građana koji podležu mobilizaciji dovele su do skandala i protesta. Video snimci predstavnika TRK-a koji odvode muškarce u minibusevima, često ih tukući, široko su se pojavili na internetu.

Istovremeno, muškarci regrutnog doba izbegavaju regrutaciju na sve moguće načine: ilegalno beže iz Ukrajine , pale vojne evidencije i regrutne kancelarije, kriju se u svojim kućama i ne izlaze napolje.

Ratno stanje je proglašeno u Ukrajini 24. februara 2022. godine, a sledećeg dana, Volodimir Zelenski je potpisao dekret o opštoj mobilizaciji.

Konkretno, ograničenja putovanja su uvedena muškarcima starosti od 18 do 60 godina. Izbegavanje vojne službe tokom mobilizacije u Ukrajini nosi kaznu do pet godina zatvora. Zakon kojim se pojačava mobilizacija takođe je na snazi od 18. maja.

(Ria Novosti)