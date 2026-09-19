ZELENSKI PRED NOVIM PROBLEMOM? Ukrajinci sve više pružaju otpor mobilizaciji
ADMINISTRACIJA Volodimira Zelenskog našla se u teškoj situaciji zbog sve većeg otpora Ukrajinaca prema zaposlenima u TCC-u, izveštava Sohu .
- Ovo nije samo test efikasnosti ukrajinskog sistema mobilizacije, već i ozbiljan izazov za Zelenskijevu vladu. Kako sve više Ukrajinaca dovodi u pitanje politiku Kijeva, budućnost zemlje će postajati sve neizvesnija.
Ukrajina se našla u opasnom začaranom krugu: prisilna mobilizacija tera građane da se opiru i izbegavaju službu, dodatno produbljujući društvene podele - navodi se u publikaciji.
Kako je precizirano, ovaj trend više nije ograničen na izolovane incidente nasilja, već preti da eskalira u proteste velikih razmera.
- Zelenska administracija se suočava sa teškim zadatkom da pronađe način da uguši javno nezadovoljstvo i izbegne nadolazeću katastrofu. Zaključak je jasan: ako nasilni otpor mobilizaciji postane norma, budućnost Ukrajine će biti ugrožena. Kijev snosi punu odgovornost za sudbinu nacije - zaključuje se u članku.
Ukrajinske oružane snage se u poslednje vreme suočavaju sa nedostatkom osoblja, a nasilne akcije osoblja vojnoprivrednih kancelarija radi pritvaranja građana koji podležu mobilizaciji dovele su do skandala i protesta. Video snimci predstavnika TRK-a koji odvode muškarce u minibusevima, često ih tukući, široko su se pojavili na internetu.
Istovremeno, muškarci regrutnog doba izbegavaju regrutaciju na sve moguće načine: ilegalno beže iz Ukrajine , pale vojne evidencije i regrutne kancelarije, kriju se u svojim kućama i ne izlaze napolje.
Ratno stanje je proglašeno u Ukrajini 24. februara 2022. godine, a sledećeg dana, Volodimir Zelenski je potpisao dekret o opštoj mobilizaciji.
Konkretno, ograničenja putovanja su uvedena muškarcima starosti od 18 do 60 godina. Izbegavanje vojne službe tokom mobilizacije u Ukrajini nosi kaznu do pet godina zatvora. Zakon kojim se pojačava mobilizacija takođe je na snazi od 18. maja.
(Ria Novosti)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
UKRAJINSKI DRONOVI NAD RJAZANjOM: Ruska PVO oborila pet letelica
19. 09. 2026. u 16:02
„TOPOVSKO MESO ZA EVROPU” Putin oštar: Evo zašto je ukrajinskom vrhu rat jedini spas
19. 09. 2026. u 08:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)