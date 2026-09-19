IRAN OSTAO BEZ IJEDNOG BARELA: Američki admiral otkrio šta se dešava u Ormuskom moreuzu
NAČELNIK Centralne komande američke vojske (CENTCOM) admiral Bred Kuper izjavio je danas da su američke snage omogućile da više od milijardu barela sirove nafte izađe iz Persijskog zaliva kroz Ormuski moreuz poslednjih meseci.
- Snage Centralne komande (CENTCOM) podržale su izvoz više od milijardu barela sirove nafte iz Zaliva. To je milijarda barela sirove nafte kroz Ormuski moreuz u poslednjih nekoliko meseci. Dostigli smo ovu značajnu prekretnicu dok smo pomagali preko 2.000 komercijalnih brodova da prođu kroz moreuz pružajući koordinisanu zaštitu", rekao je Kuper u video izjavi na platformi X. On je kazao da su "glavne tranzitne trase u moreuzu oslobođene od mina" koje su bile postavile iranske snage i da je "hiljade brodova prošlo kroz moreuz".
- Preko milijardu barela sirove nafte je isporučeno partnerima iz Zaliva kroz Ormuski moreuz, a Iran nije izvezao nijedan barel zahvaljujući našoj čvrstoj blokadi - kazao je Kuper.
On je dodao da je količina sirove nafte, tereta i tečnog prirodnog gasa koji je prevezen kroz Ormuski moreuz "u poslednje dve nedelje veća nego u bilo kom trenutku u proteklih šest meseci".
- Takođe sarađujemo sa svakim partnerom u regionu, poboljšavajući njihovu protivvazdušnu odbranu, formirajući novu koalicionu jedinicu za dronove za napade i održavajući Ormuski moreuz i okolne vode otvorenim i čistim- zaključio je Kuper.
(Tanjug)
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