NIJE ČEKAO ZIMU: Na izborima za rusku Dumu glasao i Deda Mraz

DEDA Mraz Jušto Kugiza došao je danas da glasa na izborima za rusku Državnu dumu u svom rodnom gradu u ruskoj Marijskoj Republici, saopštila je regionalna izborna komisija.

Foto: Tanjug/AP/Denes Erdos

- Predstavnici najneočekivanijih profesija napravili su svoj izbor. Na primer, marijski Deda Mraz, Jušto Kugiza, što se sa marijskog prevodi kao "Hladni deda". Nije čekao zimu i došao je da glasa lično - saopštila je Izborna komisija Republike Marijske, prenosi agencija RIA Novosti.

Rezidencija Deda Mraza iz Marijske Republike nalazi se u selu Kuknur u Sernurskom okrugu, najsevernijoj tački republike, gde živi sa svojom unukom Lumudir.

- Ja, Jušto Kugiza, marijski Deda Mraz, danas sam lično došao na biračko mesto. Glasanje na daljinu je dobra stvar, ali dolazak lično je naš način, marijski način. Pozivam vas da nam se pridružite - lično ili na daljinu. Glavno je da napravite svoj izbor - rekao je on u obraćanju stanovnicima republike.

Broj birača u ovoj ruskoj republici zaključno sa 1. julom 2026. godine je 520.714, a u celom regionu je otvoreno 495 biračkih mesta.

Glasanje za izbor poslanika u devetu Državnu dumu održava se tokom tri dana, od 18. do 20. septembra.

Ruski predsednik, Vladimir Putin, nazvao je izbore za Državnu dumu najvažnijim unutrašnjopolitičkim događajem u zemlji.

(Tanjug)

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