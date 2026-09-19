"RUSIJA NEMA NIKAKVE AGRESIVNE NAMERE PREMA EVROPI" Putin: Spremni smo za saradnju i obnovu odnosa
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna da obnovi saradnju i diplomatske odnose sa Evropom, dodajući da Rusija nema neprijateljske namere prema evropskim državama.
Na sastanku ruske Vojno-industrijske komisije, Putin je naglasio da Kremlj ostaje otvoren za obnovu bilateralnog dijaloga, uprkos oštrim geopolitičkim konfrontacijama koje su usledile nakon početka rata u Ukrajini, prenosi TASS.
- Želim još jednom da naglasim. Rusija nema nikakve agresivne namere prema Evropi ili evropskim zemljama. Za to jednostavno ne postoji apsolutno nikakav osnov. Spremni smo za saradnju i obnovu odnosa sa našim evropskim susedima - izjavio je, dodajući da Moskva nema nikakve agresivne namere prema evropskim državama.
Putin je optužio pojedine evropske lidere da se pripremaju za rat sa Rusijom i rekao da oni koriste sukob u Ukrajini i navodnu rusku pretnju kako bi opravdali svoju politiku.
- Stalno govore o odbrani međunarodnog prava i poštovanju normi, a spremaju se da zaplene civilne brodove - rekao je predsednik.
Dodao je da će Moskva reagovati ukoliko to bude potrebno.
- Pustite nas da živimo u miru. U suprotnom, i mi ćemo biti prinuđeni da odgovorimo - istakao je.
Prema njegovim rečima, u Ukrajini se ne održavaju izbori jer tamošnje vlasti koriste vanredno stanje i rat kako bi ostali na vlasti, te je optužio ukrajinske zvaničnike za korupciju i zloupotrebu položaja.
- I taj kranje korumpirani režim. Da li je on zaista glavni branilac demokratije u Evropi? To zvuči pomalo čudno.
Optužio je Ukrajinu za pokušaja mešanja u izbore u Rusiji i istakao je kao primer napad na kuću predsednice biračkog odbora u Zaporoškoj oblasti u kojem je ona ubijena.
- Predstavnici kijevskog režima, njegovo rukovodstvo, govore o miru i predlažu nastavak tzv. pregovora. Ipak, činjenem zločinom ove vrste čine sve da do mira i pregovora ne dođe - zaključio je.
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