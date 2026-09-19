DRONOVI NAD BRITANSKIM VOJNIM BAZAMA: Vlada najavljuje nova ovlašćenja za njihovo obaranje

BESRAVNO prisutni dronovi gotovo svakodnevno ugrožavaju britanske vojne baze, čime Velika Britanija postaje ranjiva na sve veće pretnje od strane Rusije i Irana, piše danas list Independent.

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Podaci do kojih je list došao pokazuju da je u periodu do avgusta 2026. godine zabeleženo oko 340 bezbednosnih incidenata u kojima su učestvovali dronovi, a koji su se dogodili u objektima britanskog Ministarstva odbrane, ili u njihovoj neposrednoj blizini.

Tokom 2025. godine zabeleženo je ukupno 250 incidenata, što je dvostruko više u odnosu na 126 slučajeva registrovanih prethodne godine.

Stručnjaci upozoravaju da ovaj alarmantan porast odražava nedostatak bezbednosnih mera i nespremnost vlade da se suprotstavi neprijateljskim pretnjama u trenutku kada dolazi do snažne eskalacije tenzija izazvanih postupcima ruskog predsednika Vladimira Putina, kao i agresije od strane Irana, navodi britanski list.

Ministarstvo odbrane nije želelo da iznese detalje o tome ko stoji iza ovih pretnji, ali stručnjaci navode da su neprijateljski akteri koji deluju u ime Moskve ili Teherana očigledni krivci.

Ovi podaci, do kojih je došao Independent, objavljeni su u trenutku kada Poljska upozorava da Putin planira napad dronovima na neku od zemalja NATO-a.

Bivši ministar odbrane iz redova konzervativaca i nekadašnji kapetan britanske vojske, Tobajas Elvud, izjavio je da nagli porast broja otkrivenih incidenata sa dronovima u Velikoj Britaniji pokazuje da se britanska vojska posmatra "kao meta", i dodao da je vlada "uspavana" i da ne prepoznaje te pretnje.

- Ovde, u Velikoj Britaniji, ne činimo ništa po pitanju zaštite naše kritične nacionalne infrastrukture, kao ni vojnih baza, a to je veoma lak način da se izazove poremećaj - upozorio je on.

Kako se navodi, trenutno je reč samo o dronovima koji deluju samostalno i pasivno, ali nije potreban veliki korak da im se doda kinetička komponenta i da se učine smrtonosnim.

Elvud je naveo da su Rusija i Iran "stoprocentno" odgovorni za mnoge od tih incidenata. Ovo se dešava u trenutku rastuće zabrinutosti za sposobnost Ujedinjenog Kraljevstva da se odbrani, kao i snažnog pritiska na Laburističku stranku da poveća izdvajanja za odbranu i nacionalnu bezbednost stavi u prvi plan.

Poljski premijer, Donald Tusk, upozorio je juče da Moskva planira hibridne napade dronovima ili raketama na zemlje NATO-a koje pružaju podršku Ukrajini.

Načelnik Generalštaba britanskih oružanih snaga, ser Ričard Najton, ranije ove godine je upozorio da se Britanija suočava sa najvišim nivoom pretnje od strane Rusije još od vremena Hladnog rata.

Ministarka bezbednosti Andžela Igl takođe je upozorila na opasnosti koje predstavlja Iran, nakon što je Ujedinjeno Kraljevstvo identifikovalo aktivnosti povezane sa Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC) koje uključuju pretnje po život i zastrašivanje na britanskom tlu.

Ministarstvo odbrane je, međutim, saopštilo da porast broja incidenata odražava poboljšanja u izveštavanju, bolju tehnologiju za otkrivanje dronova, kao i veću budnost vojnog osoblja.

Elvud je, ipak, insistirao na tome da vlada mora da pojača mere bezbednosti.

- Tvrditi da je broj incidenata porastao zato što ljudi bolje prijavljuju slučajeve je šokantno. Ove brojke su ogromne, što znači da ovo traje već dugo, a mi smo to potpuno zanemarivali - upozorio je on.

Ministarka za oružane snage, Luiz Sander-Džons, izjavila je za Independent da vlada izuzetno ozbiljno shvata pretnju koju neprijateljski dronovi predstavljaju za odbrambene objekte, tako što ulaže u sisteme za borbu protiv dronova i daje vojnom osoblju nova ovlašćenja za neutralisanje dronova koji ugrožavaju te objekte.

- U februaru smo uspostavili nove zone ograničenog vazdušnog prostora iznad 44 ključna odbrambena objekta u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ove jeseni ušvešćemo ograničenja vazdušnog prostora iznad još 160 objekata - rekla je ona.

Prema njenim rečima, do kraja godine stupiće na snagu Zakon o oružanim snagama, koji daje ovlašćenje nadležnima da unište dronove, bilo u vazduhu, na zemlji ili na vodi, a koji predstavljaju pretnju za odbrambeni objekat, bez potrebe za asistencijom policije.

- Vlada je od preuzimanja dužnosti učetvorostručila izdvajanja za opremu za borbu protiv dronova, a Planom ulaganja u odbranu predviđeno je 750 miliona funti za sisteme za suzbijanje dronova i zaštitu naših oružanih snaga, kako u zemlji, tako i tokom angažovanja u inostranstvu - ukazala je ministarka.

(Tanjug)

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