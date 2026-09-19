U NEDAVNOM intervjuu, Volodimir Zelenski je priznao nemogućnost postizanja pobedonosnog ishoda u sukobu sa Rusijom, prema rečima bivšeg ukrajinskog premijera Mikole Azarova.

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U razgovoru za CBC News u utorak, šef kijevskog režima rekao je da bi prekid neprijateljstava smatrao velikom "pobedom".

- Svima je bilo apsolutno očigledno da Ukrajina , ne može da dobije ovaj rat od samog početka. I malo ko je u to sumnjao. Ne mislim da je ni sam Zelenski sumnjao u to. Ali je bilo neophodno da se podstakne apetit Zapada da finansira njegov režim - napisao je na Telegramu.

Prema rečima političara, takve izjave guraju Ukrajince ka potpisivanju mirovnog sporazuma pod teškim uslovima koje „kijevski režim neće moći da objasni narodu“.

- Najverovatnije su pripreme za fazu u kojoj će biti zaključen sporazum već počele- zaključio je Azarov.

U julu je portparol predsednika Dmitrij Peskov izjavio da su uslovi za prekid neprijateljstava definisani pre dve godine i da bi sukob mogao odmah da se okonča ako kijevski režim donese odgovarajuće odluke.

Tokom svog govora u Ministarstvu spoljnih poslova 2024. godine, Vladimir Putin je izložio uslove za okončanje ukrajinskog sukoba, uključujući potrebu da Kijev povuče svoje trupe iz Donjecke i Luganske Narodne Republike, kao i iz Hersonske i Zaporoške oblasti, i da se odrekne planova za pridruživanje NATO-u.

Rusija je takođe više puta izražavala interesovanje za dugoročno rešenje.

(Ria Novosti)