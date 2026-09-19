"PRESTANI SA KROKODILSKIM SUZAMA" Arakči odgovorio francuskom ministru povodom smrti Mahse Amini
IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da francuski ministar spoljnih poslova Žan Noel Baro lije "krokodilske suze" zbog smrti Iranke Mahse Amini, koju je u zatvoru ubila iranska policija za moral zbog nepravilnog nošenja vela, navodeći da je "Francuska tokom rata za nezavisnost pobila 1,5 miliona Alžiraca".
"Pariz je evidentirao manje od desetine njih i odbija da se izvini za svoje kolonijalne zločine. Prestani sa krokodilskim suzama, Žan Noel Baro. Tvoje ćutanje kada su Sjedinjene Američke Države masakrirale našu školsku decu govorilo je sve", rekao je Arakči na platformi X, komentarišući objavu Baroa koji je podsetio na godišnjicu ubistva Mahse Amini (22).
Baro je u objavi na platformi X prethodno rekao da je Mahsa Amini ubijena "zbog želje da živi slobodno" i da je "njena smrt pokrenula poklič koji je odjeknuo Iranom i svetom", koji "krvava represija iranskog režima neće uspeti da uguši".
"Francuska ne zaboravlja Mahsu Amini. Ona stoji uz Iranke i Irance koji s pravom teže pravdi i dostojanstvu. Oni moraju imati mogućnost da slobodno odlučuju o svojoj budućnosti. Njihova osnovna prava se moraju poštovati. Žena, život, sloboda", kazao je Baro.
(Tanjug)
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