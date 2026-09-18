IMA MRTVIH, BUKTI RAT U SAMOM IRANU: Revolucionarna garda otkrila sumnjivo vozilo, pa nastao pakao
DVA naoružana pripadnika terorističke grupe Džaiš el-Adl, poznate i kao Džaiš el-Zulm, ubijena su, dok je još jedan ranjen i uhapšen tokom oružanog sukoba sa bezbednosnim snagama u Zahedanu, na jugoistoku Irana, piše iranska agencija Tasnim.
Obaveštajne snage Korpusa čuvara Islamske revolucije (IRGC) naišle su na sumnjivo vozilo tokom patroliranja Univerzitetskom ulicom u Zahedanu, glavnom gradu pokrajine Sistan i Beludžistan, u četvrtak uveče.
Pripadnici snaga prišli su vozilu i upozorili njegove putnike. Nakon što je utvrđeno da su osobe u vozilu naoružane, došlo je do oružanog sukoba.
Dva naoružana pripadnika ove terorističke grupe ubijena su tokom sukoba, dok je još jedan ranjen, nakon čega su ga bezbednosne snage uhapsile.
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