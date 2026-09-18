Svet

IMA MRTVIH, BUKTI RAT U SAMOM IRANU: Revolucionarna garda otkrila sumnjivo vozilo, pa nastao pakao

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

18. 09. 2026. u 22:40

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DVA naoružana pripadnika terorističke grupe Džaiš el-Adl, poznate i kao Džaiš el-Zulm, ubijena su, dok je još jedan ranjen i uhapšen tokom oružanog sukoba sa bezbednosnim snagama u Zahedanu, na jugoistoku Irana, piše iranska agencija Tasnim.

ИМА МРТВИХ, БУКТИ РАТ У САМОМ ИРАНУ: Револуционарна гарда открила сумњиво возило, па настао пакао

Sunshine Seeds / Alamy / Profimedia

Obaveštajne snage Korpusa čuvara Islamske revolucije (IRGC) naišle su na sumnjivo vozilo tokom patroliranja Univerzitetskom ulicom u Zahedanu, glavnom gradu pokrajine Sistan i Beludžistan, u četvrtak uveče.

Pripadnici snaga prišli su vozilu i upozorili njegove putnike. Nakon što je utvrđeno da su osobe u vozilu naoružane, došlo je do oružanog sukoba.

Dva naoružana pripadnika ove terorističke grupe ubijena su tokom sukoba, dok je još jedan ranjen, nakon čega su ga bezbednosne snage uhapsile.

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