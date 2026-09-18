DA SILVA IZNEO JASAN STAV: Ne prihvatam klasifikaciju kriminalnih grupa kao terorista
BRAZILSKI predsednik Luiz Inasio Lula da Silva izjavio je danas da ne prihvata klasifikaciju koju su Sjedinjene Američke Držve nametnule brazilskim kriminalnim grupama Primeiro Komando da Kapital (PCC) i Komando Vermeljo (CV), označivši ih kao terorističke organizacije, prenose danas lokalni mediji.
Lula, kandidat Radničke partije (PT) za reizbor na funkciju predsednika, rekao je da “terorizam” predstavljaju događaji od 8. januara i planirani atentat na državne zvaničnike u okviru zavere za izvođenje državnog udara bivšeg predsednika Žaira Bolsonara, preneo je G1 globo.
Lula je ove izjave dao na skupu na kojem su predstavljene integrisane mere javne bezbednosti u Rio de Žaneiru.
“Moramo pobediti organizovani kriminal. Ne prihvatam ideju da su kriminalne frakcije terorističke, kako tvrdi predsednik SAD Donald Tramp. Kada Tramp govori o terorizmu, on govori o državnom terorizmu, a ne o borbi za vlast”, kazao je Lula.
On je dodao da je terorizam ono što je učinio Bolsonaro, pokušajem državnog udara 8. januara. Uvrštavanje grupa PCC) i CV na američku listu terorističkih organizacija označava promenu u pristupu Bele kuće brazilskim kriminalnim frakcijama, čime se borba protiv južnoameričke trgovine drogom postavlja kao prioritet nacionalne bezbednosti i spoljne politike.
S druge strane, brazilske diplomate i nadležni organi izrazili su zabrinutost zbog presedana koji bi mogle da predstavljaju eventualne jednostrane strane intervencije, ističući da se, prema nacionalnom zakonodavstvu, ove frakcije i dalje tretiraju kao kriminalne organizacije, kao i da brazilski zakoni već predviđaju stroge kazne za takvo delovanje.
U izveštaju koji je ove nedelje objavila administracija Donalda Trampa, Brazil se optužuje za izostanak borbe protiv organizacija PCC i CV, pri čemu se obe grupe označavaju kao pretnja međunarodnoj bezbednosti i zahteva se preduzimanje hitnih mera za njihovo suzbijanje.
(Tanjug)
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