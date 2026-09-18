Svet

DA SILVA IZNEO JASAN STAV: Ne prihvatam klasifikaciju kriminalnih grupa kao terorista

В.Н.

18. 09. 2026. u 22:40

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BRAZILSKI predsednik Luiz Inasio Lula da Silva izjavio je danas da ne prihvata klasifikaciju koju su Sjedinjene Američke Držve nametnule brazilskim kriminalnim grupama Primeiro Komando da Kapital (PCC) i Komando Vermeljo (CV), označivši ih kao terorističke organizacije, prenose danas lokalni mediji.

ДА СИЛВА ИЗНЕО ЈАСАН СТАВ: Не прихватам класификацију криминалних група као терориста

Foto: Profimedia/MICHAEL KAPPELER

Lula, kandidat Radničke partije (PT) za reizbor na funkciju predsednika, rekao je da “terorizam” predstavljaju događaji od 8. januara i planirani atentat na državne zvaničnike u okviru zavere za izvođenje državnog udara bivšeg predsednika Žaira Bolsonara, preneo je G1 globo.

Lula je ove izjave dao na skupu na kojem su predstavljene integrisane mere javne bezbednosti u Rio de Žaneiru.

“Moramo pobediti organizovani kriminal. Ne prihvatam ideju da su kriminalne frakcije terorističke, kako tvrdi predsednik SAD Donald Tramp. Kada Tramp govori o terorizmu, on govori o državnom terorizmu, a ne o borbi za vlast”, kazao je Lula. 

On je dodao da je terorizam ono što je učinio Bolsonaro, pokušajem državnog udara 8. januara. Uvrštavanje grupa  PCC) i CV na američku listu terorističkih organizacija označava promenu u pristupu Bele kuće brazilskim kriminalnim frakcijama, čime se borba protiv južnoameričke trgovine drogom postavlja kao prioritet nacionalne bezbednosti i spoljne politike.

S druge strane, brazilske diplomate i nadležni organi izrazili su zabrinutost zbog presedana koji bi mogle da predstavljaju eventualne jednostrane strane intervencije, ističući da se, prema nacionalnom zakonodavstvu, ove frakcije i dalje tretiraju kao kriminalne organizacije, kao i da brazilski zakoni već predviđaju stroge kazne za takvo delovanje.

U izveštaju koji je ove nedelje objavila administracija Donalda Trampa, Brazil se optužuje za izostanak borbe protiv organizacija PCC i CV, pri čemu se obe grupe označavaju kao pretnja međunarodnoj bezbednosti i zahteva se preduzimanje hitnih mera za njihovo suzbijanje.
 

(Tanjug)

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