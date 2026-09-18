KOLAPS ELEKTROENERGETSKE MREŽE NA KUBI: Celo ostrvo ostalo bez struje
ELEKTROENERGETSKA mreža na Kubi doživela je danas potpuni kolaps, saopštilo je kubansko Ministarstvo energetike, zbog čega je oko devet miliona stanovnika ostalo bez električne energije.
Kubanski elektroenergetski sistem već duže vreme suočava se sa ozbiljnim problemima zbog nedostatka goriva, dotrajale infrastrukture i ograničenja u snabdevanju naftom.
Čak i kada nacionalna mreža funkcioniše, na Kubi su česti višesatni i ponavljajući prekidi u snabdevanju električnom energijom, koji pogađaju milione stanovnika.
Ministarstvo energetike nije odmah saopštilo detalje o uzroku najnovijeg potpunog kolapsa mreže niti kada se očekuje normalizacija snabdevanja električnom energijom.
(Sputnjik)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
KUBA ŽELI U BRIKS: Stigla podrška iz Rusije
14. 09. 2026. u 13:49
NAJBOGATIJA ZEMLjA KOJA JE USPELA DA OSTANE BEZ STRUJE
12. 09. 2026. u 23:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09
Komentari (0)