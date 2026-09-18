Svet

KOLAPS ELEKTROENERGETSKE MREŽE NA KUBI: Celo ostrvo ostalo bez struje

В.Н.

18. 09. 2026. u 20:48

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ELEKTROENERGETSKA mreža na Kubi doživela je danas potpuni kolaps, saopštilo je kubansko Ministarstvo energetike, zbog čega je oko devet miliona stanovnika ostalo bez električne energije.

КОЛАПС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ МРЕЖЕ НА КУБИ: Цело острво остало без струје

Ramon Espinosa (STF)

Kubanski elektroenergetski sistem već duže vreme suočava se sa ozbiljnim problemima zbog nedostatka goriva, dotrajale infrastrukture i ograničenja u snabdevanju naftom.

Čak i kada nacionalna mreža funkcioniše, na Kubi su česti višesatni i ponavljajući prekidi u snabdevanju električnom energijom, koji pogađaju milione stanovnika.

Ministarstvo energetike nije odmah saopštilo detalje o uzroku najnovijeg potpunog kolapsa mreže niti kada se očekuje normalizacija snabdevanja električnom energijom.

(Sputnjik)

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