RUSKA vojska izvela je udar na brod u luci Odesa koji je prevozio teret namenjen ukrajinskim snagama, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Tanjug/AP/Ukrainian Emergency Service

- Na moru je pogođen teretni brod tipa suvog teretnjaka koji je prevozio teret namenjen za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine u luku Odesa - navodi se u saopštenju.

Među ostalim ciljevima bili su tanker sa gorivom i mazivima i brod u luci Južni u Odeskoj oblasti.

Kao odgovor na agresiju protivnika, ruska vojska izvodi udare na centre za donošenje odluka, fabrike i skladišta koje Oružane snage Ukrajine koriste zajedno sa stručnjacima NATO-a. Ruski vojnici koriste udarne bespilotne letelice i visoko precizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi bilo koji cilj na teritoriji Ukrajine.

Kako je ranije naveo ambasador za posebne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik, ukrajinske snage koriste morski put kao kanal za neprekidnu isporuku naoružanja. Za tri godine kroz odeske luke prošlo je oko 8.000 brodova sa vojnim teretom, što, prema njegovim rečima, objašnjava udare ruskih snaga na te ciljeve.

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