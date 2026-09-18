Svet

RUSIJA: Napadima u Zaporoškoj oblasti kijevska hunta želi da spreči glasanje

Novosti online

18. 09. 2026. u 17:49

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NAPADIMA na izborne komisije u Zaparoškoj oblasti Ukrajina svesno sprečava bilo kakve šanse za pregovore, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

РУСИЈА: Нападима у Запорошкој области кијевска хунта жели да спречи гласање

Foto: Depositphotos / rarrarorro

„Fokusirajući se na oružanu eskalaciju i teror protiv civila kijevska hunta svesno nastoji da osujeti bilo kakve teoretske šanse za pregovore“, navodi se u saoppštenju Ministarstva.

Hladnokrvni napadi su pokušaj zastrašivanja civila i sprečavanja glasanja, dodali su u Moskvi.

U Rusiji je počelo glasanje za poslanike Dume, a prvi put u procesu učestvuju građani Donbasa i Novorusije.

(Sputnjik)

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