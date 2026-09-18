Svet

DRON POGODIO NUKLEARNU ELEKTRANU U RUSIJI: Hitno se oglasio Grosi (FOTO)

В.Н.

18. 09. 2026. u 17:46

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DRON je pogodio toranj za hlađenje reaktora Nuklearne elektrane u Kursku u Ruskoj federaciji. to je navela Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

ДРОН ПОГОДИО НУКЛЕАРНУ ЕЛЕКТРАНУ У РУСИЈИ: Хитно се огласио Гроси (ФОТО)

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Izveštava se da je elektrana radila u vreme udara ali da se njen režim rada nije promenio i da nije bilo požara.

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi oglasio se i poručio da su svi napadi na nuklearna postrojenja "neprihvatljivi jer bi mogli da ugroze nuklearnu bezbednost, bez obzira na to gde se dešavaju".

Generalni direktor Grosi takođe je ponovio poziv na maksimalnu vojnu uzdržanost kako bi se sprečio rizik od nuklearne nesreće.

(Telegraf)

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