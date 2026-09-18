DRON POGODIO NUKLEARNU ELEKTRANU U RUSIJI: Hitno se oglasio Grosi (FOTO)

DRON je pogodio toranj za hlađenje reaktora Nuklearne elektrane u Kursku u Ruskoj federaciji. to je navela Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

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Izveštava se da je elektrana radila u vreme udara ali da se njen režim rada nije promenio i da nije bilo požara.

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi oglasio se i poručio da su svi napadi na nuklearna postrojenja "neprihvatljivi jer bi mogli da ugroze nuklearnu bezbednost, bez obzira na to gde se dešavaju".

The IAEA has been informed that the cooling tower of a reactor unit of the Kursk Nuclear Power Plant in the Russian Federation was hit by a drone early on Thursday. It was reported that the unit was operating at the time, but its operating mode did not change and there was no fire. DG @rafaelmgrossi says all attacks on nuclear facilities are unacceptable as they could endanger nuclear safety and security, irrespective of where they occur. DG Grossi also reiterates call for maximum military restraint to prevent the risk of a nuclear accident. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 18, 2026

Generalni direktor Grosi takođe je ponovio poziv na maksimalnu vojnu uzdržanost kako bi se sprečio rizik od nuklearne nesreće.

(Telegraf)