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Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

18. 09. 2026. u 17:41

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ČETIRI bombe FAB-500 i dve rakete H-39 uništile su punkt privremenog razmeštaja i komandni punkt bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine u DNR i Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

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ria novosti/printskrin

 - Četiri avio-bombe FAB-500 upotrebljene su za napad na punkt privremenog razmeštaja 15. odvojene brigade Nacionalne garde Ukrajine u naselju Bokovo u DNR - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Prema podacima ministarstva, u rejonu Lipca u Harkovskoj oblasti, sa dve rakete H-39 uništen je komandni punkt bespilotnih letelica 13. odvojene brigade Nacionalne garde Ukrajine.

Napade su izvele posade aviona Su-34 Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije.

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