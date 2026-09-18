ČETIRI bombe FAB-500 i dve rakete H-39 uništile su punkt privremenog razmeštaja i komandni punkt bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine u DNR i Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

ria novosti/printskrin

- Četiri avio-bombe FAB-500 upotrebljene su za napad na punkt privremenog razmeštaja 15. odvojene brigade Nacionalne garde Ukrajine u naselju Bokovo u DNR - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Prema podacima ministarstva, u rejonu Lipca u Harkovskoj oblasti, sa dve rakete H-39 uništen je komandni punkt bespilotnih letelica 13. odvojene brigade Nacionalne garde Ukrajine.

Napade su izvele posade aviona Su-34 Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije.

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