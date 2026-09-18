DONALD TUSK RATNOHUŠKAČKI RASPOLOŽEN: Najvažniji zadatak sada je da pripremimo zemlju za različite scenarije

POLjSKI premijer Donald Tusk upozorio je da se njegova zemlja mora pripremiti za različite bezbednosne scenarije i rekao da Rusija, po njegovom mišljenju, već vodi hibridni rat protiv Poljske.

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- Najvažniji zadatak sada je da pripremimo zemlju za različite scenarije. Poljska i poljski narod ne mogu sebi priuštiti naivnost ni pod kojim okolnostima. Moramo svoje postupke zasnivati na činjenicama, a te činjenice su nedvosmislene - rekao je Tusk danas.

Lekcija od 17. septembra 1939. neće biti uzaludna, tvrdi on.

- Ako se neko usudi da nas napadne, suočiće se sa odlučnim odgovorom, od nas i naših saveznika - izjavio je Tusk.