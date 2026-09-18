SPONZORI Kijeva umorili su se od ukrajinske teme, ali su primorani da je održavaju u žiži javnosti po inerciji, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

„Osećam zamor u vezi sa ovim pitanjem, uključujući i među sponzorima Kijeva. Oni su prinuđeni da tu temu održavaju u životu kao neku vrstu rituala, održavajući bar jedan sastanak mesečno kako niko ne bi zaboravio na nju”, rekao je Nebenzja u intervjuu za ruske medije.

Prema njegovim rečima, centralni događaj tokom francuskog predsedavanja u okviru nedelje na visokom nivou u UN biće sastanak o Ukrajini na kojem će učestvovati Vladimir Zelenski. Međutim, diplomata smatra da su svi već prilično umorni od te teme, te da sam događaj predstavlja puki pi-ar potez.

Opšta debata na visokom nivou, u kojoj će učestvovati šefovi država i vlada, kao i ministri spoljnih poslova, održaće se u sedištu svetske organizacije u Njujorku od 22. do 26. septembra i 28. septembra. Rusku delegaciju na tom zasedanju predvodiće ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

(Sputnjik)