„OSEĆAM ZAMOR U VEZI SA OVIM PITANJEM" Nebenzja: Sponzori Kijeva ritualno održavaju ukrajinsku temu u žiži javnosti
SPONZORI Kijeva umorili su se od ukrajinske teme, ali su primorani da je održavaju u žiži javnosti po inerciji, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.
„Osećam zamor u vezi sa ovim pitanjem, uključujući i među sponzorima Kijeva. Oni su prinuđeni da tu temu održavaju u životu kao neku vrstu rituala, održavajući bar jedan sastanak mesečno kako niko ne bi zaboravio na nju”, rekao je Nebenzja u intervjuu za ruske medije.
Prema njegovim rečima, centralni događaj tokom francuskog predsedavanja u okviru nedelje na visokom nivou u UN biće sastanak o Ukrajini na kojem će učestvovati Vladimir Zelenski. Međutim, diplomata smatra da su svi već prilično umorni od te teme, te da sam događaj predstavlja puki pi-ar potez.
Opšta debata na visokom nivou, u kojoj će učestvovati šefovi država i vlada, kao i ministri spoljnih poslova, održaće se u sedištu svetske organizacije u Njujorku od 22. do 26. septembra i 28. septembra. Rusku delegaciju na tom zasedanju predvodiće ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
(Sputnjik)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NjUJORK TAJMS TVRDI: Tramp razmatra poslovne sporazume sa Rusijom zbog okončanja rata
18. 09. 2026. u 15:23
HITAN ZAHTEV RUSIJE I KINE: Japan mora odmah da ukloni američke raketne sisteme
18. 09. 2026. u 15:10
MAKRON OPTUŽIO RUSIJU ZA HIBRIDNE NAPADE NA FRANUCSKU: "Priroda ruske agresije se menja"
18. 09. 2026. u 15:00
LAVROV: Izlazak na glasanje – odgovor na pokušaje slabljenja Rusije
18. 09. 2026. u 12:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)