Svet

„OSEĆAM ZAMOR U VEZI SA OVIM PITANJEM" Nebenzja: Sponzori Kijeva ritualno održavaju ukrajinsku temu u žiži javnosti

В.Н.

18. 09. 2026. u 16:30

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SPONZORI Kijeva umorili su se od ukrajinske teme, ali su primorani da je održavaju u žiži javnosti po inerciji, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.

„ОСЕЋАМ ЗАМОР У ВЕЗИ СА ОВИМ ПИТАЊЕМ Небензја: Спонзори Кијева ритуално одржавају украјинску тему у жижи јавности

CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

„Osećam zamor u vezi sa ovim pitanjem, uključujući i među sponzorima Kijeva. Oni su prinuđeni da tu temu održavaju u životu kao neku vrstu rituala, održavajući bar jedan sastanak mesečno kako niko ne bi zaboravio na nju”, rekao je Nebenzja u intervjuu za ruske medije.

Prema njegovim rečima, centralni događaj tokom francuskog predsedavanja u okviru nedelje na visokom nivou u UN biće sastanak o Ukrajini na kojem će učestvovati Vladimir Zelenski. Međutim, diplomata smatra da su svi već prilično umorni od te teme, te da sam događaj predstavlja puki pi-ar potez.

Opšta debata na visokom nivou, u kojoj će učestvovati šefovi država i vlada, kao i ministri spoljnih poslova, održaće se u sedištu svetske organizacije u Njujorku od 22. do 26. septembra i 28. septembra. Rusku delegaciju na tom zasedanju predvodiće ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

(Sputnjik)

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