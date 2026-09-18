ORBAN O VUKOVIMA U JAGNJEĆOJ KOŽI: Komunjara ostaje komunjara dok je sveta i veka
PREDSEDNIK stranke Fides Viktor Orban upozorio je javnost na opasnost "levice".
- Pažnja, oni su isti! Vukovi u jagnjećoj koži. Krv nije voda, a komunjara ostaje komunjara dok je sveta i veka - naveo je Orban.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
VIŠE OD 350 DRONOVA LANSIRANO KA MOSKVI: Ruska PVO osujetila novi napad Ukrajine
18. 09. 2026. u 09:38
OŠTRA REAKCIJA PEKINGA Kina upozorila Trampa: Ne mešajte se u našu saradnju sa Rusijom
18. 09. 2026. u 09:33
TRESLO SE JAČINOM OD 4,4 STEPENA PO RIHTERU: Evo gde je bio epicentar zemljotresa
18. 09. 2026. u 09:21
KIMOVA SESTRA OPASNO ZAPRETILA: "Mobilisaćemo sva raspoloživa sredstva"
18. 09. 2026. u 09:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)