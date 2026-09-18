NJUJORK TAJMS TVRDI: Tramp razmatra poslovne sporazume sa Rusijom zbog okončanja rata

BELA kuća razmatra mogućnost sklapanja poslovnih sporazuma sa Rusijom pre okončanja rata u Ukrajini, u okviru nastojanja administracije američkog predsednika Donalda Trampa da podstakne ruskog predsednika Vladimira Putina da obustavi borbe, izjavile su dve osobe upoznate sa pregovorima, piše Njujork tajms.

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Američki zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da bi poslovni sporazumi pre završetka rata mogli da pokažu da su SAD ozbiljne u nameri da "resetuju" odnose sa Rusijom.

Takav pristup predstavlja zaokret u odnosu na Trampovu raniju poruku da poslovnih sporazuma sa Moskvom neće biti "sve dok se ne reši pitanje rata", ukazuje njujorški dnevnik.

Istovremeno, Kongres je usvojio novi zakon o sankcijama usmeren na ruski energetski sektor, koji bi predsedniku omogućio da uvede carine do 100 odsto zemljama koje kupuju velike količine ruske nafte ili gasa, kao i sankcije ruskim zvaničnicima, privrednicima i finansijskim institucijama.

Zakon je u Predstavničkom domu usvojen sa 262 glasa "za" i 159 "protiv", a Tramp je nagovestio da će ga potpisati.

Jedan američki zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman rekao je da administracija tako istovremeno razmatra pritisak i podsticaje, pri čemu je trenutno fokus više na ekonomskim pogodnostima za Rusiju.

Cilj je, kako je rekao, da se stvore podsticaji za rusku elitu da podrži mir i da se uvere uticajni ruski zvaničnici da Tramp želi da izgradi nove odnose sa Moskvom.

Nije jasno o kakvim bi konkretnim poslovnim aranžmanima bilo reči.

Savetnik Kremlja za spoljnu politiku Jurij Ušakov rekao je nakon sastanka Putina sa Trampovim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom 5. septembra da se razgovaralo o ekonomskim pitanjima i potencijalnim velikim rusko-američkim projektima od obostrane koristi.

Ruski zvaničnici su ranije predlagali saradnju sa SAD u oblastima retkih zemalja i aluminijuma, zajednička ulaganja na Arktiku i uključivanje američkih kompanija u prodaju ruskog prirodnog gasa Evropi.

Promena pristupa je usledila nakon zastoja u pregovorima o mogućem povlačenju Ukrajine iz delova Donbasa koje Moskva zahteva.

Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, pregovori između SAD, Ukrajine i Rusije bi mogli da budu nastavljeni u oktobru.

Očekuje se da bi se razgovaralo i o mogućem ograničenom prekidu vatre, uključujući obustavu napada na brodove u Crnom moru ili energetsku infrastrukturu.

(Tanjug/New York Times)