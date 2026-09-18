NJUJORK TAJMS TVRDI: Tramp razmatra poslovne sporazume sa Rusijom zbog okončanja rata
BELA kuća razmatra mogućnost sklapanja poslovnih sporazuma sa Rusijom pre okončanja rata u Ukrajini, u okviru nastojanja administracije američkog predsednika Donalda Trampa da podstakne ruskog predsednika Vladimira Putina da obustavi borbe, izjavile su dve osobe upoznate sa pregovorima, piše Njujork tajms.
Američki zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da bi poslovni sporazumi pre završetka rata mogli da pokažu da su SAD ozbiljne u nameri da "resetuju" odnose sa Rusijom.
Takav pristup predstavlja zaokret u odnosu na Trampovu raniju poruku da poslovnih sporazuma sa Moskvom neće biti "sve dok se ne reši pitanje rata", ukazuje njujorški dnevnik.
Istovremeno, Kongres je usvojio novi zakon o sankcijama usmeren na ruski energetski sektor, koji bi predsedniku omogućio da uvede carine do 100 odsto zemljama koje kupuju velike količine ruske nafte ili gasa, kao i sankcije ruskim zvaničnicima, privrednicima i finansijskim institucijama.
Zakon je u Predstavničkom domu usvojen sa 262 glasa "za" i 159 "protiv", a Tramp je nagovestio da će ga potpisati.
Jedan američki zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman rekao je da administracija tako istovremeno razmatra pritisak i podsticaje, pri čemu je trenutno fokus više na ekonomskim pogodnostima za Rusiju.
Cilj je, kako je rekao, da se stvore podsticaji za rusku elitu da podrži mir i da se uvere uticajni ruski zvaničnici da Tramp želi da izgradi nove odnose sa Moskvom.
Nije jasno o kakvim bi konkretnim poslovnim aranžmanima bilo reči.
Savetnik Kremlja za spoljnu politiku Jurij Ušakov rekao je nakon sastanka Putina sa Trampovim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom 5. septembra da se razgovaralo o ekonomskim pitanjima i potencijalnim velikim rusko-američkim projektima od obostrane koristi.
Ruski zvaničnici su ranije predlagali saradnju sa SAD u oblastima retkih zemalja i aluminijuma, zajednička ulaganja na Arktiku i uključivanje američkih kompanija u prodaju ruskog prirodnog gasa Evropi.
Promena pristupa je usledila nakon zastoja u pregovorima o mogućem povlačenju Ukrajine iz delova Donbasa koje Moskva zahteva.
Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, pregovori između SAD, Ukrajine i Rusije bi mogli da budu nastavljeni u oktobru.
Očekuje se da bi se razgovaralo i o mogućem ograničenom prekidu vatre, uključujući obustavu napada na brodove u Crnom moru ili energetsku infrastrukturu.
(Tanjug/New York Times)
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